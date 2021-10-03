"Слугам по заслугам": партия монобольшинства раздала своим нардепам награды (список)

Открывал и закрывал вручение премий депутатам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который выступал в этот вечер под псевдонимом Dj David Braun.

Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале опубликовала список из 16 нардепов, победивших в разных номинациях премии "Слугам по заслугам".

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Среди победителей номинации есть нардепы, которые не пропустили ни одного заседания, провели наибольшее количество реформ или дольше всего выступали с трибуны парламента.

Полный список номинаций и победителей "Слугам по заслугам"

"Ответственность года" – Игорь Копытин , который не пропустил ни одного заседания парламента.

, который не пропустил ни одного заседания парламента. "Шаолинь года" – Николай Сольский как депутат, который провел на трибуне парламента больше всего времени.

как депутат, который провел на трибуне парламента больше всего времени. "Настойчивость года" – Галина Третьякова , которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций.

, которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций. "Евроинтегратор года" – Мария Мезенцева .

. "Децентрализатор года" – Виталий Безгин.

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"Красная кнопка года" – Людмила Буймистер за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.

за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты. "Отец года" – Павел Сушко как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.

как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями. "Инвест-няня года" – председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко .

. В номинации "Пчелы против меда" награду получила Анастасия Радина за наиболее "болезненные" для депутатов законы.

за наиболее "болезненные" для депутатов законы. В номинации "Количество и качество" – Даниил Гетманцев как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.

Церемонию вручения премий открывал и закрывал Dj David Braun — глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

[ + – ] Выступление Давида Арахамии - DJ set

Напомним, на съезде фракции "Слуга народа" собрали необходимое количество подписей для процедуры отставки Разумкова.