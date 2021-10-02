Процедура відставки Разумкова стартує 4 жовтня, — "Слуга народу"
З датою початку процесу члени фракції визначилися шляхом голосування.
Процедура відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова почнеться в понеділок, 4 жовтня. Про це на своєму Telegram-каналі заявила прессекретарка парламентської фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.
Рішення було прийнято на виїзному засіданні політсили в Трускавці, де присутній також президент України Володимир Зеленський.
"На фракції" Слуга народу "обговорили питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова", — написала прес-секретар, зазначивши, що питання вирішувалося шляхом голосування.
Фокус раніше писав про те, що раніше 2 жовтня президент Зеленський заявив, що питання відставки Разумкова з посади спікера Ради — це "внутрішньофракційне питання" "Слуги народу".
"Я вважаю, що велика помилка з боку Діми або консультантів, які зараз з ним працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, медіа", — заявив глава держави журналістам.
Нагадаємо, що народні депутати з фракції "Слуга народу", які проводять виїзний з'їзд в Трускавці, зібрали достатню кількість підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, щоб питання було винесено на голосування. Сам Разумков кличе "слуг" обговорити підсумки його роботи.
Як відомо, 2 жовтня "Слуга народу" розпочала збір підписів за відставку Разумкова в Трускавці. Нардепи також обговорюють можливість позбавлення його депутатського мандата.
30 вересня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова листи для збору підписів за його звільнення.