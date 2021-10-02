"Слузі народу" в Трускавці вдалося зібрати голоси для розгляду відставки Разумкова

Підписів вже вистачає для того, щоб запустити голосування за відкликання спікера в Раді. Сам Разумков кличе "слуг" обговорити підсумки його роботи.

Народні депутати з фракції "Слуга народу", які проводять виїзний з'їзд в Трускавці, зібрали достатню кількість підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, щоб питання було винесено на голосування. Про це на своєму каналі в Telegram повідомила прессекретарка фракції Юлія Палійчук.

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"Станом на 17.30 під колективної ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України", — написала вона.

У свою чергу, Telegram-канал "PavlovskyNews" з посиланням на депутата від "Слуги народу" Олександра Качуру повідомив про те, що було зібрано 154 підписи.

У свою чергу, прессекретарка Разумкова Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що голова парламенту запрошує депутатів з фракції "Слуга народу" в понеділок обговорити результати його дворічної роботи на посаді.

Відставка Разумкова: передісторія

30 вересня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова листи для збору підписів за його звільнення. Спікер українського парламенту пообіцяв, що народні депутати отримають підписні листи в тій самий день, а також побажав "слугам" "продуктивної роботи в Трускавці".

Пізніше стало відомо, що "Слуга народу" розпочала збір підписів за відставку Разумкова в Трускавці. Нардепи також обговорюють можливість позбавлення його депутатського мандата.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський приїхав до Трускавця, де проходить з'їзд "Слуги народу". Після приїзду гарант відмовився спілкуватися з журналістами, які чекали його біля входу в готель Rixos Prykarpattya. Незабаром після приїзду він дав оцінку своєї діяльності на посаді президента і діяльності своєї політичної сили.

Писали також, що "слуги народу" влаштували вечірку в Трускавці перед нарадою. Нардепи пригощалися алкогольними напоями, включаючи вино, а розважалися, граючи в настільний теніс, більярд та відеоігри.