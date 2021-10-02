Зеленський прибув до Трускавця на збори "слуг народу" (відео)

По приїзду гарант відмовився спілкуватися з журналістами, які чекали його біля входу в готель Rixos Prykarpattya.

У суботу, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Трускавця, де проходить з'їзд фракції "Слуга народу". Про це повідомляє кореспондентка Фокуса.

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Близько 13:20 президентський кортеж прибув на територію готелю Rixos Prykarpattya. Перед цим служба охорони спробувала відправити журналістів в медіацентр, щоб уникнути зустрічі з Володимиром Зеленським біля входу. Представник президента посилався на Закон України "Про державну охорону органів державної влади", а також на організаторів заходу, які нібито дозволили знімання тільки в будівлі.

[ + – ] Мікроавтобус з кортежу президента Зеленського в Трускавці [ + – ] Автомобіль, на якому Зеленський приїхав на нараду в Трускавці

Попри вимоги служби охорони, багато журналістів залишилися зустрічати Володимира Зеленського біля входу в готель. Вони спробували отримати у глави держави коментарі стосовно останніх подій, включаючи можливу відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Проте президент відмовився відповідати й одразу попрямував в Rixos Prykarpattya, де проходить виїзна нарада "Велика фракція". Як показав телеканал "Дім", перед початком заходу Володимир Зеленський встиг привітатися і поспілкуватися з народними депутатами.

Раніше "Слуга народу" пояснила, навіщо фракція зібралася на нараду у Львівській області. За словами прессекретар Юлії Палійчук, депутати планують розробити план роботи на найближчі два роки, а не навчати новачків, як у 2019 році.

Нардеп Микита Потураєв заявив, що "Слуги народу" будуть обговорювати відставку Дмитра Разумкова в Трускавці. Це питання винесуть на порядок виїзної наради фракції.

Писали також, що "слуги народу" влаштували вечірку в Трускавці перед зборами. Нардепи пригощалися алкогольними напоями, включаючи вино, а розважалися, граючи в настільний теніс, більярд та відеоігри. Ведучим вечору був сценарист "Кварталу 95" Артем Гагарін.