"Це не Трускавець-2": у "Слузі народу" розповіли, навіщо зібралися на Львівщині

Нардепи оцінять роботу Кабінету міністрів, напрацюють план розвитку країни на найближчі два роки і візьмуть участь у "смарт-вечері" із журналістами.

На зустрічі депутатів Верховної Ради від "Слуги народу", яка проходить в Трускавці, мають намір підбити підсумки діяльності фракції і розробити плани на найближчі два роки роботи. Про це в процесі брифінгу заявила прессекретарка фракції Юлія Палійчук, передає з місця подій журналіст Фокуса.

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"Велика фракція — це збори команди президента і "Слуги народу" у владі. Тут присутні народні депутати, представники уряду, Офісу президента, а також візьме участь і сам президент Володимир Зеленський. Його приїзду ми очікуємо завтра. "Велика фракція" — це не "Трускавець-2", це не навчання новачків у політиці. У нас не передбачено жодних навчальних заходів, лекцій та семінарів. "Велика фракція" — це загальне обговорення підсумків і планів роботи нашої політичної команди на екваторі парламентської каденції", — заявила Палійчук.

"Слуга народу" в Трускавці: план на 1-й день

Прессекретарка фракції зазначила, що 1 жовтня учасники зустрічі мають намір дійти розуміння того, чим займатися в законодавчому полі, які депутати будуть взаємодіяти з представниками уряду і як будуть імплементувати загальні політичні рішення.

На зустрічі буде представлений "План трансформації країни", який раніше Володимир Зеленський вже презентував у США.

"План буде не просто презентовано. Протягом другого дня "Великої фракції" депутати і члени Кабміну розіб'ються на вісім груп згідно з планом трансформації і напрацюють заходи щодо виконання цього плану в період із 2021 по 2023 рік. Серед цих заходів — ключові реформи, проєкти, законопроєкти, механізми впровадження реформ", — зазначила Палійчук.

Депутати фракції "Слуга народу" отримають можливість оцінити якість роботи Кабінету міністрів онлайн — за допомогою інтерактивної програми, в якій кожен нардеп зможе заповнити спеціальну анкету.

Увечері 1 жовтня відбудеться "смарт-вечеря" за участю депутатів і журналістів.

"У вас буде можливість взяти із собою камеру і зняти все те, що відбувається на "смарт-вечері", — сказала прессекретарка фракції представникам ЗМІ.

"Слуга народу" в Трускавці: план на 2-й день

2 жовтня, учасники зустрічі зможуть поспілкуватися з представниками силових міністерств і правоохоронних органів.

"Ми чекаємо генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову, також керівника Національного агентства щодо запобігання корупції [Олександра] Новікова та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського", — зазначила Палійчук.

У цій частині заходу його учасники підіб'ють підсумки зустрічі, обговорять основні ідеї законопроєктів.

Після цього планується робота в групах над деталізацією "Плану трансформації країни" за такими напрямками:

військова безпека і міжнародні відносини;

енергонезалежність і зелена трансформація;

людський капітал;

технологічний розвиток і ринкові трансформації;

інфраструктура і місцевий розвиток;

продовольчий хаб;

цифровий хаб;

верховенство права.

"Результати роботи груп будуть представлені всім учасникам. В обговоренні візьме участь президент Володимир Зеленський. Він також виступить з промовою. На цьому робоча частина завершиться і найближчим часом на підставі підсумків роботи груп і з урахуванням всіх зауважень і пропозицій буде створений план для команди на найближчі 2,5 роки", — зазначила прессекретарка фракції.

Увечері того ж дня, за словами Палійчук, у Трускавці відбудеться і неформальне підбивання підсумків, де будуть "серйозні та жартівливі номінації". Вона зазначила, що в цій частині заходу плануються "нагородження кращих депутатів".

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко раніше розповів, що на зустрічі в Трускавці будуть обговорюватися плани на майбутнє і кадрові питання.

Раніше Фокус повідомляв, що нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв перед початком зборів фракції в Трускавці заявив, що в процесі зустрічі буде обговорюватися питання відставки з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, з'їзд фракції "Слуга народу" в Трускавці буде проходити з 1 по 2 жовтня.