"Это не Трускавец-2": в "Слуге народа" рассказали, зачем собрались на Львовщине

Нардепы оценят работу Кабинета министров, наработают план развития страны на ближайшие два года и примут участие в "смарт-ужине" с журналистами.

На встрече депутатов Верховной Рады от "Слуги народа", которая проходит в Трускавце, намерены подбить итоги деятельности фракции и разработать планы на ближайшие два года работы. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает с места событий журналист Фокуса.

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"Большая фракция — это сборы команды президента и "Слуги народа" во власти. Здесь присутствуют народные депутаты, представители правительства, Офиса президента, а также примет участие и сам президент Владимир Зеленский. Его приезда мы ожидаем завтра. "Большая фракция" — это не "Трускавец-2", это не обучение новичков в политике. У нас не предусмотрены никакие учебные мероприятия, лекции и семинары. "Большая фракция" — это общее обсуждение итогов и планов работы нашей политической команды на экваторе парламентской каденции", — заявила Палийчук.

"Слуга народа" в Трускавце: план на 1-й день

Пресс-секретарь фракции отметила, что 1 октября участники встречи намерены прийти к пониманию того, чем заниматься в законодательном поле, какие депутаты будут взаимодействовать с представителями правительства и как будут имплементировать общие политические решения.

На встрече будет представлен "План трансформации страны", который ранее Владимир Зеленский уже презентовал в США.

"План будет не просто презентован. На протяжении второго дня "Большой фракции" депутаты и члены Кабмина разобьются на восемь групп в соответствии с планом трансформации и наработают мероприятия по выполнению этого плана в период с 2021 по 2023 год. Среди этих мероприятий — ключевые реформы, проекты, законопроекты, механизмы внедрения реформ", — отметила Палийчук.

Депутаты фракции "Слуга народа" получат возможность оценить качество работы Кабинета министров онлайн — с помощью интерактивной программы, в которой каждый нардеп сможет заполнить специальную анкету.

Вечером 1 октября состоится "смарт-ужин" с участием депутатов и журналистов.

"У вас будет возможность взять с собой камеру и снять все то, что происходит на "смарт-ужине", — сказала пресс-секретарь фракции представителям СМИ.

"Слуга народа" в Трускавце: план на 2-й день

2 октября участники встречи смогут пообщаться с представителями силовых министерств и правоохранительных органов.

"Мы ожидаем генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, также руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции [Александра] Новикова и министра внутренних дел Дениса Монастырского", — отметила Палийчук.

В этой части мероприятия его участники подведут итоги встречи, обсудят основные идеи законопроектов.

После этого планируется работа в группах над детализацией "Плана трансформации страны" по следующим направлениям:

военная безопасность и международные отношения;

энергонезависимость и зеленая трансформация;

человеческий капитал;

технологическое развитие и рыночные трансформации;

инфраструктура и местное развитие;

продовольственный хаб;

цифровой хаб;

верховенство права.

"Результаты работы групп будут представлены всем участникам. В обсуждении возьмет участие президент Владимир Зеленский. Он также выступит с речью. На этом рабочая часть завершится и в ближайшее время на основании итогов работы групп и с учетом всех замечаний и предложений будет создан план для команды на ближайшие 2,5 года", — отметила пресс-секретарь фракции.

Вечером того же дня, по словам Палийчук, в Трускавце состоится и неформальное подведение итогов, где будут "серьезные и шуточные номинации". Она отметила, что в этой части мероприятия планируются "награждения лучших депутатов".

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее рассказал, что на встрече в Трускавце будут обсуждаться планы на будущее и кадровые вопросы.

Ранее Фокус сообщал, что нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев перед началом собрания фракции в Трускавце заявил, что в ходе встречи будет обсуждаться вопрос отставки с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Напомним, съезд фракции "Слуга народа" в Трускавце будет проходить с 1 по 2 октября.