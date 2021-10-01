"В Трускавце мы проговорим планы на будущее и кадровые вопросы", - замглавы ОП (видео)

Кирилл Тимошенко подчеркнул, что команда Зеленского уже давно не собиралась вместе, потому нардепам и чиновникам будет что обсудить.

Во время большого съезда фракции "Слуга народа" в Трускавце, который посетят президент Украины Владимир Зеленский, члены Кабмина и других государственных ведомств, будут обсуждаться, в том числе, планы на будущее и кадровые вопросы. Об этом во время общения с представителями СМИ возле отеля Rixos заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает с места событий журналист Фокуса.

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"Много чего происходило. Уже давно мы не собирались вместе с фракцией. Потому мы в таком составе и собираемся, чтобы проговорить что было сделано, что не успели сделать, где нужно ускориться. Ну и, конечно же, планы на будущее. Ну и, само собой, кадровые вопросы", — сказал Кирилл Тимошенко.

Впрочем, заместитель главы Офиса президента не стал уточнять о каких именно кадровых перестановках идет речь.

"Об этом мы будем говорить, когда проговорим все кадровые вопросы с Кабмином, Офисом президента и с фракцией", — подчеркнул Тимошенко.

Также замглавы ОП заявил, что не может комментировать отношения Зеленского и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, однако подчеркнул, что лично он относится к главе парламента "нейтрально".

"Разумков бывает в ОП, когда мы все вместе с руководителями фракций и так далее обсуждаем повестку дня. Потому что есть законопроекты, которые поступают с ОП, есть те, которые поступают с Кабмина. И чтобы мы как-то ускорялись в этих вопросах все собираются, чтобы обсуждать повестку дня на неделю. Это происходит несколько раз на месяц", — подчеркнул Тимошенко.

Владимир Зеленский же, по словам замглавы ОП, посетит Трускавец 2 октября, на второй день съезда фракции "Слуга народа".

[ + – ] Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на съезде "Слуги народа" в Трускавце

Ранее Фокус сообщал, что нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев перед началом собрания фракции в Трускавце заявил, что в ходе встречи будет обсуждаться вопрос отставки с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Напомним, съезд фракции "Слуга народа" в Трускавце будет проходить с 1 по 2 октября.