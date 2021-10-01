"У Трускавці ми проговоримо плани на майбутнє та кадрові питання", — заступник голови ОП (відео)

Кирило Тимошенко підкреслив, що команда Зеленського вже давно не збиралася разом, тому нардепам і чиновникам буде що обговорити.

Під час великого з'їзду фракції "Слуга народу" в Трускавці, який відвідають президент України Володимир Зеленський, члени Кабміну й інших державних відомств, будуть обговорювати, у тому числі, плани на майбутнє та кадрові питання. Про це під час спілкування з представниками ЗМІ біля готелю Rixos заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє з місця подій журналіст Фокуса.

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"Багато чого відбувалося. Уже давно ми не збиралися разом із фракцією. Тому ми в такому складі й збираємося, щоб проговорити, що було зроблено, що не встигли зробити, де потрібно прискоритися. Ну і, звичайно ж, плани на майбутнє. Ну і, само собою, кадрові питання", — сказав Кирило Тимошенко.

Утім, заступник голови Офісу президента не став уточнювати, про які саме кадрові перестановки йдеться.

"Про це ми будемо говорити, коли проговоримо всі кадрові питання з Кабміном, Офісом президента та з фракцією", — наголосив Тимошенко.

Також заступник голови ОП заявив, що не може коментувати стосунки Зеленського та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, однак підкреслив, що особисто він ставиться до глави парламенту "нейтрально".

"Разумков буває в ОП, коли ми всі разом із керівниками фракцій і так далі обговорюємо порядок денний. Тому що є законопроекти, які надходять із ОП, є ті, які надходять із Кабміну. І щоб ми якось прискорювалися в цих питаннях, усі збираються, щоб обговорювати порядок денний на тиждень. Це відбувається кілька разів на місяць", — наголосив Тимошенко.

Володимир Зеленський же, за словами заступника голови ОП, відвідає Трускавець 2 жовтня, на другий день з'їзду фракції "Слуга народу".

[ + – ] Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на з'їзді "Слуги народу" в Трускавці

Раніше Фокус повідомляв, що нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв перед початком зборів фракції в Трускавці заявив, що в ході зустрічі буде обговорюватися питання відставки з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, з'їзд фракції "Слуга народу" в Трускавці відбудеться з 1 по 2 жовтня.