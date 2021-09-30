"Слуги народу" вирушили в Трускавець без Разумкова: повна програма виїзного засідання

Нардепи поселяться в готелях Rixos, "Міротель" і "Лісова пісня", а на другий день лідер фракції Давид Арахамія порадує "слуг народу" своїм DJ-сетом.

Депутати "Слуги народу" виїхали з Києва до Трускавця, де відбудеться виїзне засідання парламентської фракції. Про це пише Сегодня.

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Журналісти нагадують, що з 1 по 3 жовтня в Трускавці відбудеться обговорення підсумків роботи парламентської фракції "Слуга народу" за два роки й обговорять можливі кадрові ротації.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який пройшов до парламенту за списком "Слуги народу", не отримав запрошення на виїзне засідання фракції в Трускавці.

[ + – ] "Слуги народу" виїхали в Трускавець на виїзне засідання фракції

Як повідомляє підсанкційне видання "Страна", на першій платформі, звідки відходив потяг зі "слугами народу", чергували бійці Нацгвардії. Також відомо, що депутати президентської фракції розташувалися в різних вагонах пасажирського потяга.

[ + – ] "Слуги народу" виїхали в Трускавець

Перед відправленням на першій платформі журналіст Вестей поспілкувався з нардепом Богданом Яременком, який також поїхав у Трускавець на виїзне засідання. Кореспондент поцікавився у парламентарія, чи буде він голосувати за відставку спікера Дмитра Разумкова.

У відповідь на це нардеп заявив, що питання про відставку глави Ради в порядку денному немає і про підписні листи він нічого не знає.

[ + – ] Богдан Яременко перед відправленням у Трускавець

"Слуги народу" їдуть в Трускавець — програма з'їзду президентської фракції

За інформацією видання "Українська правда", о 08:15 із залізничного вокзалу в Трускавці організують трансфер до готелів для тих "слуг народу", які не водять автомобіль.

Програма з'їзду в Трускавці 1 жовтня:

08:30-15:00 — чек-ін у готелях Rixos, "Міротель", "Лісова пісня", сніданок і вільний час;

з 13:00 — обід у Rixos;

15:00-17:00 — проведення засідання, організаційні питання, виступи, презентації, Q&A;

17:30-19:00 — сесія з главою наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофієм Миловановим;

з 19:00 — вечеря і вільний час.

Програма з'їзду в Трускавці 2 жовтня, на коли запланований візит президента Володимира Зеленського:

10:00-11:30 — сесія за участю глав силових відомств України;

до 19:00 — робота в групах і презентація напрацювань, перерви на обід та кава-брейки;

після вечері з 21:30 — церемонія нагородження кращих нардепів із "Слуги народу";

22:30 — гала-вечеря, на якій Давид Арахамія зіграє DJ-сет.

3 жовтня в "слуг народу" в Трускавці буде сніданок і повернення на поїзді до Києва.

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, як у 2019 році "слуги народу" писали в Трускавці стратегію розвитку України.

Також Фокус розповідав, чому спікера Ради Дмитра Разумкова не запросили на з'їзд у Трускавці. За словами голови фракції Давида Арахамії, голова парламенту є позафракційним депутатом, тому Дмитро Разумков не отримав запрошення на виїзний захід.