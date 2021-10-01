"Відставка Разумкова обговорюватиметься в Трускавці", — Потураєв

Нардеп від "Слуги народу" не вірить у президентські амбіції голови Верховної Ради, а ситуацію, що склалася, називає "внутрішньою кризою".

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що в нього є "непереборні політичні розбіжності" зі спікером Верховної Ради України Дмитром Разумковим. Про це парламентарій сказав біля готелю Rixos у Трускавці, де буде проходити великий з'їзд президентської політсили, передає журналіст Фокуса з місця подій.

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"Я жодного стосунку до запрошень не маю. У мене особисто з Разумковим є непереборні політичні розбіжності. Чи радує мене це? Ні. Чи вважаю я що потрібно розібратися — так", — сказав Потураєв.

Парламентарій підкреслив, що вважає закриття проросійських ресурсів — зокрема телеканалів з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука — позитивним рішенням.

"Дмитро виступив публічно проти. Я з цим категорично не згоден. Він ще публічно критикує закон про медіа на брифінгах. Я категорично проти цього. А Разумков каже, що закон не пройде через парламент", — зазначив Потураєв.

На питання чи буде він голосувати за відставку Разумкова з посади спікера Верховної Ради парламентарій заявив, що хоче вислухати думки колег із цього приводу та зробити власні висновки.

"Це буде обговорюватися в Трускавці. Це наша внутрішня криза, нічого такого в ньому немає", — підкреслив Потураєв.

Також нардеп додав, що не вірить у президентські амбіції Разумкова, і в те, що спікер Верховної Ради міг би скласти конкуренцію Володимиру Зеленському на наступних президентських виборах.

[ + – ] Микита Потураєв на з'їзді фракції "Слуга народу" в Трускавці Фото: Фокус [ + – ] Микита Потураєв на з'їзді фракції "Слуга народу" в Трускавці Фото: Фокус

До готелю Rixos уже підвезли членів фракції "Слуга народу", яких поселили в інших місцях.

[ + – ] "Слуги народу" приїхали до готелю Rixos у Трускавці для участі в з'їзді фракції

Нагадаємо, з'їзд нардепів фракції "Слуга народу" в Трускавці пройде з 1 по 2 жовтня. Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова на це виїзне засідання не запросили.

Напередодні, 30 жовтня, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив підписні листи для відкликання голови парламенту з його посади. Коментуючи цю новину Разумков побажав своїм колегам "продуктивної роботи в Трускавці".