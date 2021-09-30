"Очікувано". Арахамія ініціював збір підписів за відставку Разумкова (документ)

Спікер українського парламенту пообіцяв, що народні депутати отримають підписні листи вже сьогодні, а також побажав "слугам" "продуктивної роботи в Трускавці".

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова листи для збору підписів за його звільнення. Про це в четвер, 30 вересня, написав у своєму Facebook сам спікер парламенту.

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"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України", — повідомив Разумков.

Спікер Ради пообіцяв, що "слуги народу" отримають листи вже сьогодні.

"Продуктивної роботи в Трускавці!)", — додав чинний глава, коментуючи виїзне засідання фракції, на яке представники пропрезидентської фракції його не покликали.

Крім цього, Разумков прикріпив до посту сам документ, спрямований Арахамією на його ім'я.

[ + – ] Заява Арахамії на ім'я Разумкова

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ повідомляли, що Офіс президента розглядає можливість відправити у відставку Дмитра Разумкова і замінити його на посаді спікера Верховної Ради нинішнім першим віцеспікером Русланом Стефанчуком. Журналісти стверджували, що в ОП роздратовані самостійністю Разумкова і вважають його небезпечним конкурентом президента Володимира Зеленського на виборах глави держави у 2024.

Сам Разумков в одному з інтерв'ю говорив, що самостійно подавати у відставку він не збирається, проте для відкликання його з посади спікера є певна процедура.

"Це право Ради, я завжди дотримуюся регламенту, зокрема і в цьому випадку", — сказав глава Ради, додавши, що з ОП і президентом Зеленським у нього "нормальні робочі відносини".

У липні цього року Фокус аналізував, наскільки можлива відставка чинного глави українського парламенту.