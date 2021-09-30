"Очікувано". Арахамія ініціював збір підписів за відставку Разумкова (документ)
Спікер українського парламенту пообіцяв, що народні депутати отримають підписні листи вже сьогодні, а також побажав "слугам" "продуктивної роботи в Трускавці".
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова листи для збору підписів за його звільнення. Про це в четвер, 30 вересня, написав у своєму Facebook сам спікер парламенту.
"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України", — повідомив Разумков.
Спікер Ради пообіцяв, що "слуги народу" отримають листи вже сьогодні.
"Продуктивної роботи в Трускавці!)", — додав чинний глава, коментуючи виїзне засідання фракції, на яке представники пропрезидентської фракції його не покликали.
Крім цього, Разумков прикріпив до посту сам документ, спрямований Арахамією на його ім'я.
Нагадаємо, раніше українські ЗМІ повідомляли, що Офіс президента розглядає можливість відправити у відставку Дмитра Разумкова і замінити його на посаді спікера Верховної Ради нинішнім першим віцеспікером Русланом Стефанчуком. Журналісти стверджували, що в ОП роздратовані самостійністю Разумкова і вважають його небезпечним конкурентом президента Володимира Зеленського на виборах глави держави у 2024.
Сам Разумков в одному з інтерв'ю говорив, що самостійно подавати у відставку він не збирається, проте для відкликання його з посади спікера є певна процедура.
"Це право Ради, я завжди дотримуюся регламенту, зокрема і в цьому випадку", — сказав глава Ради, додавши, що з ОП і президентом Зеленським у нього "нормальні робочі відносини".
У липні цього року Фокус аналізував, наскільки можлива відставка чинного глави українського парламенту.