В ОП турбуються зростанням автономності Разумкова і хочуть замінити його на лояльного Стефанчука, — ЗМІ

Офіс президента розглядає можливість відправити у відставку Дмитра Разумкова і замінити його на посаді спікера Верховної Ради зручним для себе нинішнім першим віцеспікером Русланом Стефанчуком. Про це йдеться в матеріалі 24 каналу.

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Як повідомляє видання з посиланням на джерела, в ОП роздратовані автономністю Разумкова і вважають його небезпечним конкурентом Зеленського на президентських виборах-2024. З цієї причини його хочуть «позбавити трибуни і впливу на депутатський корпус».

Ця кампанія проводиться принаймні з грудня минулого року. Наразі за вказівкою особисто глави ОП Андрія Єрмака її перевели в активну фазу. «У Зеленського промацують ґрунт, контактують з депутатами з орбіти Діми (Разумкова — ред.). Є інформація, що робили "вигідні пропозиції" за голос за його відставку. Але з необхідних 226 голосів ледь зібрали сотню. З цього приводу помітно нервують і опинилися в слабкій позиції», — розповіло джерело 24 каналу.

За оцінкою джерела, зібрати потрібну кількість голосів не вдається через зростання впливу Разумкова всередині парламенту: «Не факт, що цими ж конвертами вони зможуть переманити на свою сторону депутатів у питанні відставки спікера. Адже одна справа натиснути кнопку «За» в турборежимі, інша піти на підлість проти Разумкова, з яким у багатьох довірчі і хороші особисті стосунки».

Крім цього, ОП став активніше залучати лояльні медіа: організовує проти спікера хвилю хейту і цензурування. «Разумков і депутати, яких вважають до нього наближеними, стоять у стоп-листах. Усі інфоприводи «збивають». Наприклад, на ахметівських він у принципі під забороною. Було вкидання про союз Ахметова і Разумкова. Насправді все навпаки: його «вимикають» з ефіру його каналів, а колишній ведучий «Україна 24» влаштовується до Зеленського прессекретарем», — розповіло високопоставлене джерело в медіа-середовищі.

Ефірний час Разумкова при цьому віддають Стефанчуку. Останній такий прецедент стався в день пресконференції Разумкова. Замість неї «Україна 24» показувала ранковий ефір зі Стефанчуком. Крім того, телеканал обірвав трансляцію урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції прямо під час виступу спікера. Після в кулуарах кореспонденти знову дали слово Стефанчуку.

Журналісти 24 каналу вказують: відповідно до соцдосліджень, Разумков обходить Зеленського в рейтингу довіри, однак поступається йому за популярністю. «Новий виток ескалації на лінії Рада-ОП свідчить про те, що Разумков став для Зеленського ще більшою загрозою. Той факт, що за 3 неповні роки до чергових виборів в ОП занервували і вже включилися в боротьбу, красномовніший за поточні електоральні розклади», — йдеться в матеріалі.