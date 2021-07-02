В ОП тревожатся растущей автономностью Разумкова и хотят заменить его на лояльного Стефанчука, — СМИ

Офис президента рассматривает возможность отправить в отставку Дмитрия Разумкова и заменить его на посту спикера Верховной Рады удобным для себя нынешним первым вице-спикером Русланом Стефанчуком. Об этом говорится в материале 24 канала.

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Как сообщает издание со ссылкой на источники, в ОП раздражены автономностью Разумкова и считают его опасным конкурентом Зеленского на президентских выборах-2024. По этой причине его хотят «лишить трибуны и влияния на депутатский корпус».

Эта кампания ведется по крайней мере с декабря прошлого года. Сейчас по указанию лично главы ОП Андрея Ермака ее перевели в активную фазу. «У Зеленского прощупывают почву, контактируют с депутатами с орбиты Димы (Разумкова — ред.). Есть информация, что делали "выгодные предложения" за голос за его отставку. Но из необходимых 226 голосов едва собрали сотню. По этому поводу заметно нервничают и оказались в слабой позиции», — рассказал источник 24 канала.

По оценке источника, собрать нужное количество голосов не удается из-за растущего влияния Разумкова внутри парламента: «Не факт, что этими же конвертами они смогут переманить на свою сторону депутатов в вопросе отставки спикера. Ведь одно дело нажать кнопку «За» в турборежиме, другое пойти на подлость против Разумкова, с которым у многих доверительные и хорошие личные отношения».

Помимо этого ОП стал активнее задействовать лояльные медиа: организовывает против спикера волну хейта и цензурирование. «Разумков и депутаты, которых считают к нему приближенными, стоят в стоп-листах. Все инфоповоды «сбивают». Например, на ахметовских он в принципе под запретом. Был вброс о союзе Ахметова и Разумкова. В действительности все наоборот: его «выключают» из эфира его каналов, а бывший ведущий «Украины 24» устраивается к Зеленскому пресс-секретарем», — рассказал высокопоставленный источник в медиа-среде.

Эфирное время Разумкова при этом отдают Стефанчуку. Последний такой прецедент произошел в день пресс-конференции Разумкова. Вместо нее «Украина 24» показывала утренний эфир со Стефанчуком. Кроме того, телеканал оборвал трансляцию торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции прямо во время выступления спикера. После в кулуарах корреспонденты снова дали слово Стефанчуку.

Журналисты 24 канала указывают: согласно социсследованиям, Разумков обходит Зеленского в рейтинге доверия, однако уступает ему по популярности. «Новый виток эскалации по линии Рада-ОП свидетельствует о том, что Разумков стал для Зеленского еще большей угрозой. Тот факт, что за 3 неполных года до очередных выборов в ОП занервничали и уже включились в борьбу, красноречивее текущих электоральных раскладов», — говорится в материале.