"Ожидаемо". Арахамия инициировал сбор подписей за отставку Разумкова (документ)

Спикер украинского парламента пообещал, что народные депутаты получат подписные листы уже сегодня, а также пожелал "слугам" "продуктивной работы в Трускавце".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамии запросил у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова листы для сбора подписей за его увольнение. Об этом в четверг, 30 сентября, написал в своем Facebook сам спикер парламента.

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"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины", — сообщил Разумков.

Спикер Рады пообещал, что "слуги народа" получат листы уже сегодня.

"Продуктивной работы в Трускавце!)", — добавил действующий глава, комментируя выездное заседание фракции, на которое представители пропрезидентской фракции его не позвали.

Помимо этого Разумков прикрепил к посту сам документ, направленный Арахамией на его имя.

[ + – ] Заявление Арахамии на имя Разумкова

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что Офис президента рассматривает возможность отправить в отставку Дмитрия Разумкова и заменить его на посту спикера Верховной Рады нынешним первым вице-спикером Русланом Стефанчуком. Журналисты утверждали, что в ОП раздражены самостоятельностью Разумкова и считают его опасным конкурентом президента Владимира Зеленского на выборах главы государства в 2024.

Сам Разумков в одном из интервью говорил, что самостоятельно подавать в отставку он не собирается, однако для отзыва его с должности спикера есть определенная процедура.

"Это право Рады, я всегда соблюдаю регламент, в том числе и в этом случае", — сказал глава Рады, добавив, что с ОП и президентом Зеленским у него "нормальные рабочие отношения".

В июле этого года Фокус анализировал, насколько возможна отставка действующего председателя украинского парламента.