Зеленский прибыл в Трускавец на собрание "слуг народа" (видео)

По приезду гарант отказался общаться с журналистами, которые ждали его у входа в отель Rixos Prykarpattya.

В субботу, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Трускавец, где проходит съезд фракции "Слуга Народа". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

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Около 13:20 президентский кортеж прибыл на территорию отеля Rixos Prykarpattya. Перед этим служба охраны попыталась отправить журналистов в медиа-центр, чтобы избежать встречи с Владимиром Зеленским у входа. Представитель президента ссылался на Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти", а также на организаторов мероприятия, которые якобы разрешили съемку только в здании.

[ + – ] Микроавтобус из кортежа президента Зеленского в Трускавце [ + – ] Автомобиль, на котором Зеленский приехал на совещание в Трускавце

Несмотря на требования службы охраны, многие журналисты остались встречать Владимира Зеленского у входа в отель. Они попытались получить у главы государства комментарии по последним событиям, включая возможную отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Тем не менее президент отказался отвечать и направился прямо в Rixos Prykarpattya, где проходит выездное совещание "Большая фракция". Как показал телеканал "Дом", перед началом мероприятия Владимир Зеленский успел поздороваться и пообщаться с народными депутатами.

Ранее "Слуга народа" объяснила, зачем фракция собралась на совещание во Львовской области. По словам пресс-секретаря Юлии Палийчук, депутаты планируют разработать план работы на ближайшие два года, а не обучать новичков, как в 2019 году.

Нардеп Никита Потураев заявил, что "Слуги народа" будут обсуждать отставку Дмитрия Разумкова в Трускавце. Этот вопрос вынесут на повестку выездного совещания фракции.

Писали также, что "слуги народа" устроили вечеринку в Трускавце перед совещанием. Нардепы угощались алкогольными напитками, включая вино, а развлекались, играя в настольный теннис, бильярд и видеоигры. Ведущим вечера был сценарист "Квартала 95" Артем Гагарин.