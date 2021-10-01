Теннис, алкоголь и видеоигры: как прошла вечеринка "слуг народа" в Трускавце (фото, видео)

Гостей развлекал сценарист из "Квартала 95" Артем Гагарин. Посетивших вечер кормили мясом, блинчиками и овощами на гриле.

В пятницу, 1 октября, в ходе съезда фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области состоялся смарт-ужин с сотрудниками СМИ. Об этом рассказывает журналист Фокуса с места событий.

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[ + – ] Вечеринка "слуг народа" в Трускавце Фото: Фокус

[ + – ] Вечеринка "слуг народа" в Трускавце Фото: Фокус

Из парламентариев к мероприятию присоединились первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель фракции Давид Арахамия, глава партии Александр Корниенко и председатель налогового комитета Даниил Гетманцев. Также ужин посетили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

[ + – ] Денис Шмыгаль на вечеринке "слуг народа" в Трускавце Фото: Фокус

[ + – ] Руслан Стефанчук на вечеринке "слуг народа" в Трускавце Фото: Фокус

[ + – ] Давид Арахамия на вечеринке "слуг народа" в Трускавце Фото: Фокус

Журналист Фокуса рассказывает, что гостей во время мероприятия кормили мясом, овощами на гриле, пирожными, фруктами и блинчиками.

[ + – ] Угощения на вечеринке Фото: Фокус

[ + – ] Угощения на вечеринке Фото: Фокус

[ + – ] Угощения на вечеринке Фото: Фокус

Также на столах стояли алкогольные напитки, в том числе — вино Callia Torrontes (стоимость бутылки — около 205 грн) и игристое вино Сanti Prosecco Doc (цена — около 270 грн).

[ + – ] Алкоголь на вечеринке Фото: Фокус

[ + – ] Алкоголь на вечеринке Фото: Фокус

[ + – ] Алкоголь на вечеринке Фото: Фокус

Посетившие ужин имели возможность поиграть в настольный теннис, бильярд и видеоигры. Ведущим вечера был сценарист "Квартала 95" Артем Гагарин.

[ + – ] Видеоигры на вечеринке Фото: Фокус

[ + – ] Вечеринка "слуг народа" в Трускавце

[ + – ] Вечеринка "слуг народа" в Трускавце

Примечательно, что сотрудникам СМИ разрешили делать фотографии и снимать видео лишь час, после чего камеры попросили убрать.

Напомним, съезд фракции "Слуга народа" в Трускавце начался 1 октября и закончится 2 октября. Перед началом основной части мероприятия нардеп Никита Потураев рассказал Фокусу, что в ходе встречи будет обсуждаться вопрос отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко также рассказал, что участники съезда будут поднимать кадровые вопросы.