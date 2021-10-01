Теніс, алкоголь і відеоігри: як пройшла вечірка "слуг народу" в Трускавці (фото, відео)

Гостей розважав сценарист із "Кварталу 95" Артем Гагарін. Тих, хто відвідав вечір, годували м'ясом, млинцями й овочами на грилі.

У п'ятницю, 1 жовтня, у ході з'їзду фракції "Слуга народу" в Трускавці Львівської області відбулася смарт-вечеря зі співробітниками ЗМІ. Про це розповідає журналіст Фокуса з місця подій.

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[ + – ] Вечірка "слуг народу" в Трускавці Фото: Фокус

[ + – ] Вечірка "слуг народу" в Трускавці Фото: Фокус

З парламентаріїв до заходу долучилися перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник фракції Давид Арахамія, глава партії Олександр Корнієнко та голова податкового комітету Данило Гетманцев. Також вечерю відвідали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

[ + – ] Денис Шмигаль на вечірці "слуг народу" в Трускавці Фото: Фокус

[ + – ] Руслан Стефанчук на вечірці "слуг народу" в Трускавці Фото: Фокус

[ + – ] Давид Арахамія на вечірці "слуг народу" в Трускавці Фото: Фокус

Журналіст Фокуса розповідає, що гостей під час заходу годували м'ясом, овочами на грилі, тістечками, фруктами та млинцями.

[ + – ] Частування на вечірці Фото: Фокус

[ + – ] Частування на вечірці Фото: Фокус

[ + – ] Частування на вечірці Фото: Фокус

Також на столах стояли алкогольні напої, у тому числі — вино Callia Torrontes (вартість пляшки — близько 205 грн) та ігристе вино Сanti Prosecco Doc (ціна — близько 270 грн).

[ + – ] Алкоголь на вечірці Фото: Фокус

[ + – ] Алкоголь на вечірці Фото: Фокус

[ + – ] Алкоголь на вечірці Фото: Фокус

Ті, хто відвідали вечерю, мали можливість пограти в настільний теніс, більярд і відеоігри. Ведучим вечора був сценарист "Кварталу 95" Артем Гагарін.

[ + – ] Відеоігри на вечірці Фото: Фокус

[ + – ] Вечірка "слуг народу" в Трускавці

[ + – ] Вечірка "слуг народу" в Трускавці

Примітно, що співробітникам ЗМІ дозволили робити фотографії та знімати відео лише годину, після чого камери попросили прибрати.

Нагадаємо, з'їзд фракції "Слуга народу" в Трускавці розпочався 1 жовтня та закінчиться 2 жовтня. Перед початком основної частини заходу нардеп Микита Потураєв розповів Фокусу, що в ході зустрічі обговорюватимуть питання відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко також розповів, що учасники з'їзду підніматимуть кадрові питання.