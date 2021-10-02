Зеленський оцінив свою роботу за два роки за 12-бальною шкалою (відео)

Президент довгий час не хотів відповідати на запитання журналістів, оскільки вважає, що "не має права ставити собі високу оцінку". Партії "Слуга народу" він поставив "3 з плюсом".

Президент України Володимир Зеленський оцінив роботу партії "Слуга народу". Відповідне відео з Трускавця, де зараз проходить зустріч фракції "Слуги народу" за участю глави держави, опублікувало видання "Українська правда".

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"Вважаю, що сьогодні — 3 з плюсом", — відповів Зеленський на запитання журналіста про те, на скільки президент оцінює роботу його політичної сили за п'ятибальною шкалою.

Глава держави водночас наголосив, що напряму інфраструктури він готовий поставити всі 5 балів.

Собі особисто Зеленський деякий час не хотів давати оцінку, оскільки, на його погляд, він "не має права ставити собі високу оцінку", проте журналісти все ж таки добилися відповіді президента.

"7-8, так кажуть? По 12-бальною. Я десь в середині", — сказав глава держави.

Президент в спілкуванні з представниками ЗМІ назвав і головні проблеми, з якими, на його думку, стикається команда влади.

"Бракує досвіду. Я бачу велику кількість людей, які дуже сильно підтягнулися. Є потужні люди, яких, вибачте, що я так кажу, ніколи не було в Україні, не було багато таких людей. З точки зору цифровізації, інфраструктури, енергетики в таких боях і конкуренції, які у нас є на міжнародній арені ", — зазначив Зеленський.

Фокус раніше писав про те, що президент України Володимир Зеленський приїхав до Трускавця, де проходить з'їзд фракції "Слуга Народу". Після приїзду гарант відмовився спілкуватися з журналістами, які чекали його біля входу до готелю Rixos Prykarpattya.

Раніше представники фракції "Слуга народу" пояснили, навіщо фракція зібралася на нараду у Львівській області. За словами прес-секретаря Юлії Палійчук, депутати планують розробити план роботи на найближчі два роки, а не навчати новачків, як в 2019 році.

Писали також, що "слуги народу" влаштували вечірку в Трускавці перед нарадою. Нардепи пригощалися алкогольними напоями, включаючи вино, а розважалися, граючи в настільний теніс, більярд та відеоігри.