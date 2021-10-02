Зеленский оценил свою работу за два года по 12-балльной шкале (видео)

Президент долгое время не хотел отвечать на вопрос журналистов, поскольку считает, что "не имеет права ставить себе высокую оценку". Партии "Слуга народа" он поставил "3 с плюсом".

Президент Украины Владимир Зеленский оценил работу партии "Слуга народа". Соответствующее видео из Трускавца, где сейчас проходит встреча фракции "Слуги народа" с участием главы государства, опубликовало издание "Украинская правда".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Считаю, что сегодня — 3 с плюсом", — ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, на сколько президент оценивает работу его политической силы по пятибальной шкале.

Глава государства в то же время отметил, что направлению инфраструктуры он готов дать все 5 баллов.

Себе лично Зеленский некоторое время не хотел давать оценку, поскольку, на его взгляд, он "не имеет права ставить себе высокую оценку", однако журналисты все же добились ответа президента.

"7-8, так говорят? По 12-балльной. Я где-то в середине", — сказал глава государства.

Президент в общении с представителями СМИ назвал и главные проблемы, с которыми, по его мнению, сталкивается команда власти.

"Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене", — отметил Зеленский.

Фокус ранее писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Трускавец, где проходит съезд фракции "Слуга Народа". По приезде гарант отказался общаться с журналистами, которые ждали его у входа в отель Rixos Prykarpattya.

Ранее представители фракции "Слуга народа" объяснили, зачем фракция собралась на совещание во Львовской области. По словам пресс-секретаря Юлии Палийчук, депутаты планируют разработать план работы на ближайшие два года, а не обучать новичков, как в 2019 году.

Писали также, что "слуги народа" устроили вечеринку в Трускавце перед совещанием. Нардепы угощались алкогольными напитками, включая вино, а развлекались, играя в настольный теннис, бильярд и видеоигры.