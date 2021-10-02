"Слуге народа" в Трускавце удалось собрать голоса для рассмотрения отставки Разумкова

Подписей уже достаточно для того, чтобы запустить голосование за отзыв спикера в Раде. Сам Разумков зовет "слуг" обсудить итоги его работы.

Народные депутаты из фракции "Слуга народа", которые проводят выездной съезд в Трускавце, собрали достаточное количество подписей за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, чтобы вопрос был вынесен на голосование. Об этом на своем канале в Telegram сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

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"По состоянию на 17.30 под коллективной инициативой об отзыве Главы Верховной Рады Украины собрано более 150 подписей народных депутатов Украины", — написала она.

В свою очередь, Telegram-канал "PavlovskyNews" со ссылкой на депутата от "Слуги народа" Александра Качуру сообщил о том, что было собрано 154 подписи.

В свою очередь, пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что председатель парламента приглашает депутатов из фракции "Слуга народа" в понедельник обсудить результаты его двухлетней работы на должности.

Отставка Разумкова: предыстория

30 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамии запросил у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова листы для сбора подписей за его увольнение. Спикер украинского парламента пообещал, что народные депутаты получат подписные листы в тот самый день, а также пожелал "слугам" "продуктивной работы в Трускавце".

Позже стало известно, что "Слуга народа" начала сбор подписей за отставку Разумкова в Трускавце. Нардепы также обсуждают возможности лишения его депутатского мандата.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Трускавец, где проходит съезд "Слуги Народа". По приезде гарант отказался общаться с журналистами, которые ждали его у входа в отель Rixos Prykarpattya. Вскоре после приезда он дал оценку своей деятельности на посту президента и деятельности своей политической силы.

Писали также, что "слуги народа" устроили вечеринку в Трускавце перед совещанием. Нардепы угощались алкогольными напитками, включая вино, а развлекались, играя в настольный теннис, бильярд и видеоигры.