"Слуги народу" почали збирати підписи за відставку Разумкова в Трускавці (відео)

Нардепи вже зібрали понад 150 підписів. При цьому Разумков може втратити також і депутатський мандат — політик написав заяву про вихід з фракції при призначенні на посаду спікера.

У суботу, 2 жовтня, фракція "Слуга народу" розпочала збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова в Трускавці. Про це повідомило агентство "РБК-Україна".

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За інформацією телеграм-каналу Pavlovsky News, нардепи обговорюють позбавлення спікера не тільки поста у Верховній Раді, а й депутатського мандата. Дмитро Разумков написав заяву про вихід з фракції, коли влаштовувався на посаду глави парламенту, і керівництво "Слуги народу" зберегло документ.

Водночас кореспондент Фокуса дізнався у нардепа Олексія Устенка, що на цей час зібрано вже понад 150 підписів.

Дмитра Разумкова не запросили на "Велику фракцію", однак на нараду прибув президент України Володимир Зеленський. Водночас прессекретар Ольга Туній в суботу написала в Facebook про те, що спікер запросив главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамія та інших нардепів на зустріч, яка повинна відбутися 4 жовтня в адміністративній будівлі Верховної Ради.

На підтвердження вона опублікувала відповідний документ, згідно з яким Дмитро Разумков вирішив обговорити з парламентаріями його "незадовільну роботу". Він виступив з такою ініціативою через листи про видачу підписних листів для відкликання спікера Верховної Ради.

[ + – ] Звернення Дмитра Разумкова до нардепів з "Слуги народу" Фото: Facebook

Раніше Дмитро Разумков прокоментував збір підписів за його відставку, як "колективне рішення". Спікер Верховної Ради вважає, що депутатам поставили завдання ініціювати процес, однак не знає, хто саме. Як підкреслив Дмитро Разумков, у нього не було конфліктів з фракцією "Слуга народу".

Писали також, що нардеп Микита Потураєв повідомив про плани обговорити відставку Дмитра Разумкова в Трускавці на з'їзді фракції "Слуга народу". Як зазначив парламентарій, у нього зі спікером є особисті "непереборні політичні розбіжності". Зокрема, вони стосуються закону про медіа.

Фокус розбирався, навіщо команді президента Володимира Зеленського потрібна відставка Дмитра Разумкова. Формальним приводом стало небажання виносити на голосування законопроєкт про деолігархізацію, реальної ж причиною вважають конфлікт між "Слугою народу" і спікером через незалежності останнього.