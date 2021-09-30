"Колективне рішення", — Разумков про ініціативу збору підписів за свою відставку (відео)

Голова Ради заявив, що не має розбіжностей зі "слугами" і за необхідності готовий відповісти їм на всі запитання.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час спілкування із журналістами заявив, що ініціатива про початок збору підписів за його відставку була, ймовірно, "колективним рішенням". Відповідне відео опублікувало видання VESTI.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Хотілося б зрозуміти всіх суб'єктів цього конфлікту, тому що в мене не було конфліктів із фракцією, я не був на неї запрошений [на зустріч фракції], щоб їх обговорити. Думаю, що було завдання [ініціювати відставку] і треба його виконувати, не знаю від кого", — сказав спікер парламенту.

Разумков укотре підтвердив, що зранку 30 вересня отримав прохання про видавання підписних листів за його відставку від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Голова Ради заявив про наявність у нього принципів і про відсутність розбіжностей зі "слугами". Він висловив готовність відстоювати свою позицію, якщо його покличуть на зустріч фракції.

[ + – ] Відставка Разумкова: коментар спікера Ради

"Думаю, що зможу відповісти на кожне питання кожному колезі", — зазначив Разумков.

Спікер парламенту знову розповів, що не запрошений на зустріч фракції в Трускавці, також він стверджує, що не обговорював ініціативу про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським. За словами Разумкова, нещодавно він спілкувався з керівником "слуг" у парламенті Давидом Арахамією, однак "жодних претензій" від нього він не почув.

"Лист [із проханням про видавання підписних листів] прийшов від фракції на бланку фракції, підписаний головою фракції. Я думаю, що було засідання, але воно було якимось таємним, тому що про нього знають не всі депутати фракції. Вони дзвонили мені та сказали, що за рішення про прохання листів про відставку не голосували", — заявив голова Ради.

Відставка Разумкова: передісторія

До 30 вересня глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова листи для збору підписів за його звільнення. Спікер українського парламенту пообіцяв, що народні депутати отримають підписні листи вже сьогодні, а також побажав "слугам" "продуктивної роботи в Трускавці".

Українські ЗМІ раніше повідомляли про те, що в Офісі президента (ОП) розглядають можливість відправки у відставку Разумкова і його подальшої заміни на віцеспікера Руслана Стефанчука. Джерело телеканалу "Україна 24" розповіло про те, що в адміністрації Володимира Зеленського роздратовані "самостійністю Разумкова" і вважають його небезпечним конкурентом глави держави на виборах президента в 2024 році.

Сам Разумков в одному з інтерв'ю говорив, що самостійно подавати у відставку не збирається і для відкликання його з посади спікера є певна процедура.