"Не ходжу в гості без запрошення": Разумкова не покликали на робочу нараду "слуг" (відео)

Спікер парламенту пообіцяв відвідати зустріч, якщо його туди запросять. При цьому політик готовий піти у відставку, якщо Рада ухвалить таке рішення.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що досі не отримав запрошення на збори фракції "Слуга народу", які пройдуть в Трускавці. Запис інтерв'ю доступний у YouTube.

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На запитання ведучої про те, чи запросили його на заплановану зустріч, спікер парламенту відповів: "Ні, на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять — обов'язково візьму участь, не запросять — не візьму. Я не ходжу в гості без запрошення".

Варто зазначити, що спілкування із журналісткою проходило на тлі чуток про заплановану відставку спікера. Деякі медіа повідомляли з посиланням на власні джерела про те, що Офіс президента веде розмови з депутатами Ради щодо голосів за певні відставки. Серед них, як стверджувалося, була і відставка Разумкова, за підтримку якої кожному з голів комітетів пропонувалося по 100 тисяч доларів, а депутатам за відповідний голос — по 50 тисяч доларів. На підставі цих чуток спікер Ради звернувся до правоохоронців.

У спілкуванні з телеведучою Разумков також заявив, що не має наміру подавати у відставку, однак якщо таке рішення відповідно до процедури ухвалить Верховна Рада, то він такому рішенню підкориться.

Вранці, 22 вересня, заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія підтвердив, що зустріч відбудеться в Трускавці, однак зазначив, що Разумкова на неї не запрошували, оскільки наразі не запрошували нікого. У той же час він заявив, що на зустрічі будуть раді всім представникам "Слуги народу".

Нагадаємо, 25 червня Разумков заявив, що він не збирається у відставку. Про це він сказав, відповідаючи на питання, чи відчуває він, що Офіс президента готує звільнення з посади спікера парламенту.

У липні Фокус аналізував, наскільки реальними є чутки про відставки міністра МВС Арсена Авакова та Разумкова.