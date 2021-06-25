"У відставку не збираюся", — Разумков прокоментував чутки про своє звільнення

Спікер Ради підкреслив, що ініціювати його відставку може парламент, а не Офіс президента. Втім, таких пропозицій поки не надходило.

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що він не збирається у відставку. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи відчуває він, що Офіс президента готує звільнення з посади спікера парламенту, у ході пресконференції 25 червня, передає кореспондент Фокуса.

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"У відставку я не збираюся. У відставку мене може відправити Верховна Рада, є спеціальна процедура. Це право Ради, я завжди дотримуюся регламенту, у тому числі і в цьому випадку", — зазначив Разумков.

Він підкреслив, що ініціатив щодо його відставки з посади глави парламенту "поки не було" і пообіцяв повідомити, якщо такі з'являться.

Також Разумков заявив, що в нього з президентом Володимиром Зеленським та Офісом президента "нормальні робочі відносини".

"У першу чергу всі повинні думати про свою роботу, про державу, на яку ми працюємо", — сказав Разумков.

На прохання прокоментувати слова радника голови ОП Михайла Подоляка, який заявив, що Разумков сам розпускає чутки про свою відставку, спікер Ради сказав, що "не читає Подоляка".

"А щодо відставки, то я не збираюся у відставку і тому немає сенсу мені розпускати ніякі чутки", — сказав Разумков.

Також спікер Ради заявив, що йому подобається його робота, і він має намір її робити, поки йому довіряють українці.

Зазначимо, про те, що Разумков сам розпускає чутки щодо своєї відставки, Подоляк заявив в інтерв'ю "Главкому", яке було опубліковано 23 червня. За словами радника голови ОП, така інформація поширювалася для того, щоб довести "впливовість і незамінність" глави Ради.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що в ході цієї ж пресконференції Разумков заявив, що на сьогодні він не займається ніякими політичними проектами. Спікер Ради стверджував, що він сконцентрований на роботі в парламенті і намагається зробити так, щоб у майбутньому йому не було за неї соромно.

У січні в інтерв'ю Фокусу глава парламенту підкреслював, що вважає себе частиною президентської команди і розділяє принципи Володимира Зеленського.