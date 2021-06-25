"В отставку не собираюсь", - Разумков прокомментировал слухи о своем увольнении

Спикер Рады подчеркнул, что инициировать его отставку может парламент, а не Офис президента. Впрочем, таких предложений пока не поступало.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что он не собирается в отставку. Об этом он сказал, отвечая на вопрос чувствует ли он, что Офис президента готовит увольнение с должности спикера парламента, в ходе пресс-конференции 25 июня, передает корреспондент Фокуса.

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"В отставку я не собираюсь. В отставку меня может отправить Верховная Рада, есть специальная процедура. Это право Рады, я всегда соблюдаю регламент, в том числе и в этом случае", — отметил Разумков.

Он подчеркнул, что инициатив касательство его отставки с должности главы парламента "пока не было" и пообещал сообщить, если такие появятся.

Также Разумков заявил, что у него с президентом Владимиром Зеленским и Офисом президента "нормальные рабочие отношения".

"В первую очередь, все должны думать о своей работе, о государстве, на которое мы работаем", — сказал Разумков.

На просьбу прокомментировать слова советника главы ОП Михаила Подоляка, заявившего, что Разумков сам распускает слухи о своей отставке, спикер Рады сказал, что "не читает Подоляка".

"А насчет отставки, то я не собираюсь в отставку и поэтому нет смысла мне распускать никакие слухи", — сказал Разумков.

Также спикер Рады заявил, что ему нравится его работа, и он намерен ее делать, пока ему доверяют украинцы.

Отметим, о том, что Разумков сам распускает слухи касательно своей отставки Полодяк заявил в интервью "Главкому", которое было опубликовано 23 июня. По словам советника главы ОП, такая информация распространялась для того, чтобы доказать "влиятельность и незаменимость" главы Рады.

Напомним, Фокус рассказывал, что в ходе этой же пресс-конференции Разумков заявил, что на сегодняшний день он не занимается никакими политическими проектами. Спикер Рады утверждал, что он сконцентрирован на работе в парламенте и старается сделать так, чтобы в будущем ему не было за нее стыдно.

В январе в интервью Фокусу глава парламента подчеркивал, что считает себя частью президентской команды и разделяет принципы Владимира Зеленского.