"Никаких политических проектов", — Разумков о своих планах и работе в Раде

Спикер Рады подчеркнул, что он сконцентрирован на своей текущей работе, стремясь сделать так, чтобы в будущем ему не было за нее стыдно.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на сегодняшний день он не занимается никакими политическими проектами. Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 25 июня, сообщает корреспондент Фокуса.

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"Смотрите, я сегодня не занимаюсь строительством никаких политических проектов. И мне очень смешно читать иногда Telegram-каналы, связанные с теми или иными личностями, о том, кто что делает. В других проектах, на сегодня, не участвую", — заявил Разумков.

Спикер Рады подчеркнул, что у него не хватает ни времени, ни желания, чтобы заниматься "сторонними проектами", отметив, что на текущий момент он работает исключительно в своем кабинете руководителя парламента.

"Есть ли жизнь после Верховной рады? Лучше сконцентрироваться на том, что ты делаешь сегодня для будущего. И это не про политические амбиции, не про то, кем ты хочешь быть", — отметил Разумков.

Он подчеркнул, что на своей должности старается работать так, чтобы ему не было стыдно после того, как он перестанет быть главой Верховной Рады.

"Пока что у меня все получается. Надеюсь, через пару лет будет получаться также", — заявил Разумков.

Отметим, в последнее время в политических кругах ходят разговоры о том, что у Разумкова есть президентские амбиции. В феврале спикер Рады опровергал информацию о том, что у него есть такие амбиции.

Напомним, в январе в интервью Фокусу глава парламента подчеркивал, что считает себя частью президентской команды и разделяет принципы Владимира Зеленского.