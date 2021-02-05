"Давайте не искать подтекст": Разумков объяснил создание видеоролика со своим участием

Разумков в интервью журналистам опроверг слухи о своих президентских амбициях. По его словам, работы на должности председателя ВР ему и так хватает.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировался в Facebook как политический деятель, чтобы "рассказать все о работе и жизни парламента". Об этом он заявил в интервью изданию Бабель.

"Идея возникла давно. Когда мы заходили [в парламент], я думал, что обойдусь личным аккаунтом, но его не хватает, чтобы рассказать все о нашей работе и жизни парламента", – отметил спикер ВР.

Комментируя создание ролика, который некоторым напомнил предвыборный, Разумков сказал, что он рассчитан на его подписчиков и тех, с кем он работает и хотел бы видеть "частью большой команды".

"Давайте не искать подтекст", – сказал спикер.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не является ли ролик подготовкой к парламентским или президентским выборам, политик отметил, что готовятся к ним, как правило, на следующий день после того, как прошли предыдущие.

"Но работать в этом направлении у меня сегодня цели нет. Вопросов, которые нужно решать в этом кабинете (председателя Верховной Рады, – Фокус), хватает. Президентские выборы по Конституции в ближайшее время тоже не должны проходить", – отметил Разумков.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, ранее устроивший виртуальную экскурсию коридорами парламента, опубликовал новое видео продолжительностью 1:44 минуты, в котором показал, как начинается его рабочий день.

Напомним, в интервью Фокусу глава парламента подчеркивал, что считает себя частью президентской команды и разделяет принципы Владимира Зеленского.

Ранее Разумков назвал "теоретически возможной" коалицию фракций "Слуга народа" и "ВО "Батькивщина" в парламенте. Это может произойти в случае выхода из фракции депутатов из так называемой "группы Игоря Коломойского" после конфликта вокруг Александра Дубинского.

Отметим, после исключения из фракции Слуга народа Александра Дубинского, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко озвучила свою готовность войти в коалицию со "слугами". Глава фракции СН Арахамия ответил, что все может быть. Правда, уточнил, что на данный момент переговоры о создании коалиции ни с кем не ведутся, ведь СН сохраняет монобольшинство.