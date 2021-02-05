"Давайте не шукати підтекст": Разумков пояснив створення відеоролика зі своєю участю

Разумков в інтерв'ю журналістам спростував чутки про свої президентські амбіції. За його словами, роботи на посаді голови ВР йому й так вистачає.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєструвався у Facebook як політичний діяч, щоб "розповісти все про роботу та життя парламенту". Про це він заявив в інтерв'ю виданню Бабель.

"Ідея виникла давно. Коли ми заходили [до парламенту], я думав, що обійдуся особистим обліковим записом, але його не вистачає, щоб розповісти все про нашу роботу і життя парламенту", — зазначив спікер ВР.

Коментуючи створення ролика, який деяким нагадав передвиборний, Разумков сказав, що він розрахований на його підписників і тих, із ким він працює і хотів би бачити "частиною великої команди".

"Давайте не шукати підтекст", — сказав спікер.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи не є ролик підготовкою до парламентських або президентських виборів, політик зазначив, що готуються до них, як правило, на наступний день після того, як пройшли попередні.

"Але працювати в цьому напрямку у мене сьогодні цілі немає. Питань, які потрібно вирішувати в цьому кабінеті (голови Верховної Ради, — Фокус), вистачає. Президентські вибори за Конституцією найближчим часом теж не повинні проходити", — зазначив Разумков.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, раніше влаштував віртуальну екскурсію коридорами парламенту, опублікував нове відео тривалістю 1:44 хвилини, в якому показав, як починається його робочий день.

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу глава парламенту підкреслював, що вважає себе частиною президентської команди і розділяє принципи Володимира Зеленського.

Раніше Разумков назвав "теоретично можливою" коаліцію фракцій "Слуга народу" і "ВО Батьківщина" в парламенті. Це може статися в разі виходу з фракції депутатів із так званої "групи Ігоря Коломойського" після конфлікту навколо Олександра Дубінського.

Зазначимо, після виключення з фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко озвучила свою готовність увійти в коаліцію зі "слугами". Глава фракції СН Арахамія відповів, що все може бути. Щоправда, уточнив, що наразі переговори про створення коаліції ні з ким не ведуться, адже СН зберігає монобільшість.