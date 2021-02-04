Показательная порка. Как “слуги народа” наказали Александра Дубинского за лишние разговоры

Прецедент в украинской политике: депутата правящей партии "Слуга народа" (СН) исключили из фракции из-за вмешательства в президентские выборы США. Почему выход Александра Дубинского из "Слуги народа" принесет фракции немало проблем.

Этим "счастливчиком" оказался Александр Дубинский — в январе 2021 года Министерство финансов США ввело санкции против политика. Его обвиняют в участии в российских дезинформационных кампаниях.

Вместе с Дубинским в списке оказались люди, близкие к народному депутату Андрею Деркачу. Последний попал в санкционный список США ещё в прошлом году. Именно он был инициатором кампании в Украине против новоизбранного президента Джо Байдена. На протяжении 2020-го он организовал несколько пресс-конференций, на которых представил якобы записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с Байденом, когда тот занимал должность вице-президента США. На пленках люди с голосами, похожими на голоса этих политиков, обсуждали ситуацию в Украине, а Байден якобы давал указания украинскому президенту, какие решения принимать и кого увольнять.

Дубинский может попытаться создать свой политпроект, который поддержит уже отошедший от Зеленского электорат политолог Владимир Фесенко

Откуда взялись эти пленки у Деркача, неизвестно. Нардеп говорит, что записи разговоров вел Порошенко, позже они оказались у журналистов. Но в Минфине США утверждают, что записи Деркач получил от экс-нардепа Александра Онищенко, который в последние годы прячется в Европе от украинских правоохранителей.

В этой истории засветился и сам Дубинский. Он участвовал в одной из пресс-конференций Деркача и активно пиарил его месседжи. Также на своих медиа-площадках Дубинский называл Украину "колонией", которая находится под внешним управлением "соросят" — группы людей, связанных с американским бизнесменом Джорджем Соросом.

Дубинский отрицает свое вмешательство в американскую политику. Считает, что санкции введены по инициативе Центра противодействия коррупции, который, по его мнению, давно доносил на него в США.

"Лживые доносы "шабунят" [Центр противодействия коррупции возглавляет Виталий Шабунин] и всех остальных ему подобных аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачом, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу", — высказался Дубинский касательно санкций против него.

Публично в СН уверяют, что из фракции депутата исключили именно после решения Минфина США. Но не под запись в руководстве партии Фокусу рассказали, что многим в СН давно не нравятся нелестные отзывы Дубинского о неугодных ему коллегах по фракции, членах правительства, а также критика большей части принимающихся ими решений. Введение против политика американских санкций стало прекрасным поводом частично разорвать с ним отношения.

Больше не "слуга"

В том, что его исключат, Александр Дубинский сомневался до последнего. На заседании фракции СН 25 января, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, нардеп пытался объяснить, что не причастен к вмешательству в американские выборы. Президент слушать Дубинского отказался, предложив ему выйти из фракции. В ответ прозвучал отказ. Просить дважды Зеленский не стал, переложив разбор полетов на плечи руководства своей фракции. После этого Дубинский даже записал видеообращение к главе государства с просьбой о личной встрече, но приглашения не поступило.

Тогда Александр Корниенко, глава партии СН, рассказал СМИ, что есть три варианта разрешения ситуации: защищать Дубинского, исключить из фракции или снять его с должности замглавы финансового комитета ВР. После встречи руководства фракции с Кристиной Квин, временно поверенной в делах США в Украине, выбор пал на второй вариант, хотя источники Фокуса в СН утверждают, что американцы не принуждали их к данному решению.

[ + – ] Будут шатать. После исключения из фракции Дубинского его соратники продолжат подрывать СН изнутри Фото: УНИАН

В итоге 1 февраля на заседании фракции СН Давид Арахамия, ее руководитель, сообщил, что, согласно внутреннему голосованию, 198 "слуг" поддержали исключение Дубинского, 29 депутатов высказались против, 19 воздержались. Отметим, что, поскольку Дубинский избран по мажоритарному округу, даже после выхода из фракции он сохраняет свой мандат.

Голосование проходило в два этапа: сначала в партийном онлайн-приложении, позже депутаты ставили подписи в специальных бланках. Параллельно собственный подсчет вел и Дубинский. С результатами голосования фракции он не согласен, утверждая, что они выдуманные. Обнародовать цифры Арахамия отказался, потому что в этом нет необходимости и "процедура соответствовала внутреннему регламенту".

"К сожалению, события последних трех недель ярко и отчетливо продемонстрировали истинное лицо актеров на политической сцене Украины. И в президентском офисе, и у нас в парламенте. Перейдены все возможные красные линии", — заявил Дубинский после заседания.

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Пленки Деркача: Минфин США ввел санкции против украинских граждан и информационных сайтов

В Офисе президента (ОП) на заявления депутата реагируют спокойно. Михаил Подоляк, советник главы ОП, говорит, что публичная активность Александра Дубинского слишком часто не согласовывалась с фракцией и принципами партии. Но вопрос даже не в этом.

"Каждый человек должен отвечать за то, что сделал. Нести персональную ответственность, а не прикрываться корпоративными брендами или, что особенно популярно в последние годы, принадлежностью к той или иной идеологии", — объясняет Фокусу Подоляк.

Для Дубинского это не аргумент. Он считает, что теперь в Украине поднят вопрос субъектности страны и власти, которую осознанно делают "субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит".

На Центр противодействия коррупции политик намерен подать в суд. Во фракции заявили, что в любой момент готовы принять депутата назад в команду, но только в том случае, если в суде он докажет свою непричастность к обвинениям американцев.

Последствия санкций

Волнение депутата имеет логическое объяснение. Теперь он не только не въездной в США. У него также начались экономические проблемы.

"Иногда мы получаем вопрос: "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться?" Ответ: "Да". Лица, оказывающие материальную поддержку санкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций. Кроме того, ответ на вопрос "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?" тоже будет "да". Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными", — ранее объяснили в посольстве США, рассказав, что ждет тех, кто оказывается под их санкциями.

Эти правила коснулись и Дубинского. Так, его канал на YouTube заблокировали, а Нацбанк Украины предупредил банки, что они рискуют столкнуться с проблемами, обслуживая клиентов из санкционного списка США.

Каждый политик должен отвечать за то, что сделал. Нести персональную ответственность, а не прикрываться принадлежностью к той или иной идеологии советник главы ОП Михаил Подоляк

Собеседник Фокуса в СН признается, что история Дубинского стала для депутатов показательным уроком. Многие из них также стремились начать свою политическую игру, критикуя США и их власть. Но заокеанский партнер дал понять, что меняет тактику в отношении Украины, возвращаясь к серьезному контролю ситуации. И если в Офисе президента окажутся перед выбором — спасать своих, но неугодных США или сохранить отношения со стратегическим партнером, — власть выберет второй пункт. Потому что "свой или не свой — такого понятия в принципе не должно быть в большой политике", — говорит Подоляк.

О том, что у президента не было другого выбора, Фокусу говорит и политолог Владимир Фесенко: "Санкции сыграли свою роль. Президент был недоволен, что Дубинский в этой истории подставил Зеленского. Ему нужно налаживать отношения с новой Администрацией американского президента, а тут оказывается, что депутат из его фракции в черном списке у американцев. Естественно, президент должен был реагировать на эту ситуацию".

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"Мама любит санкции"? Как нардеп Дубинский наехал на сына Байдена и попал под санкции США

В мировой практике государства по-разному реагируют на американские санкции. К примеру, в РФ они ничего не значат. Отдельные представители окружения президента Владимира Путина, являясь персонами нон-грата в США, не имеют проблем в своей стране. Взамен Россия вводит санкции против американцев, которые, по их мнению, угрожают безопасности РФ.

Подобная ситуация происходит и с компаниями, занимающимися строительством российского газопровода "Северный поток-2". Под санкции США всё время попадают немецкие компании, которые участвуют в этом процессе. Взамен с ними отказываются сотрудничать другие компании, дабы не столкнуться с проблемами.

Есть и те, кто ищет обход санкций. Немецкая газета Bild писала, что власть немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания готова создать специальный фонд, который сможет продолжить строительство газопровода независимо от санкций.

"С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком-2", поэтому не будет санкций, и российский государственный проект все равно будет реализован", — сообщает Bild. Немецкие власти данную информацию никак не комментируют.

Плечо Тимошенко

За несколько дней до голосования об исключении Дубинского из фракции народные депутаты "Слуги народа" заволновались о будущем монокоалиции. Тогда начались разговоры о том, что за политиком из фракции выйдет 20–25 депутатов, которые, как и Дубинский, связаны с бизнесменом Игорем Коломойским. К развалу СН это не привело бы, но серьезно бы повлияло на настроения внутри.

Чтобы подбодрить коллег из конкурирующего лагеря, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко озвучила свою готовность войти в коалицию со "слугами", а глава фракции СН Арахамия ответил, что все может быть. Правда, уточнил, что на данный момент переговоры о создании коалиции ни с кем не ведутся, ведь СН сохраняет монобольшинство.

В СН рассказывают, что введение против Дубинского американских санкций стало прекрасным поводом для исключения политика из фракции после его постоянной критики коллег

Дубинский после исключения из фракции призвал коллег не выходить из СН в знак протеста. Наоборот, "остаться в ней и до последнего пытаться оградить президента от пути в пропасть, куда ведет его нечистоплотное окружение", хотя до этого утверждал, что решение о его исключении "приведет фракцию к развалу". На своей страничке в Instagram он выложил фото с подписью "Сошел с Титаника", подтверждая свою мысль.

Политолог Андрей Золотарев считает, что ближайший месяц СН ожидает жесткая политическая турбулентность. Источник Фокуса в руководстве партии прогнозирует то же: "Соратники Коломойского и Дубинского начнут подрывать фракцию изнутри, публикуя различного рода компроматы". Именно по этой причине депутатам выгоднее оставаться в СН и продолжать влиять на процессы.

Притом в скорые досрочные парламентские выборы в президентской партии многие не верят.

"Коломойский будет шантажировать этим Офис президента, но даже он сейчас не готов к досрочным выборам, ему не до этого. Ему нужно разобраться со своими американскими вопросами", — рассуждает Золотарев. В то же время он не исключает, что очередной скандал вокруг Дубинского подтолкнет его к созданию собственного политического проекта.

Такого же мнения Владимир Фесенко: "Дубинский может попытаться создать свой политпроект, который поддержит уже отошедший от Зеленского электорат. Но после всего, что произошло, я не думаю, что этот проект будет союзным с СН. Скорее всего, он будет союзным с партией Анатолия Шария. И это даже выгодно президенту: пусть Шарий и Дубинский друг у друга отбирают голоса избирателей".

В любом случае для начала активных действий народному депутату нужно дождаться окончательного разрыва с СН — исключения из партии и с должности куратора Киевской области. Когда произойдет второй этап, во фракции не уточняют, ведь перед тем, как забрать регион у Дубинского, нужно понимать, кому он перейдет по наследству. За лакомый кусочек будет жесткая борьба.