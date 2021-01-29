"Мама любит санкции"? Как нардеп Дубинский наехал на сына Байдена и попал под санкции США

“Слуга народа" Александр Дубинский оказался под санкциями США за вмешательство в выборы президента. Фокус разобрался, почему так произошло и за что нардепа хотят исключить из фракции.

"Вмешательство в выборы президента США": за что ввели санкции против нардепа Дубинского?

11 января 2021 года Министерство финансов США обнародовало информацию о том, что оно ввело санкции против 7 граждан Украины и 4 информационных ресурсов.

"Список заблокированных лиц", куда были добавлены украинские организации и граждане – так называемый "Список SDN" (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) – это перечень, составляемый на уровне американского Министерства финансов в отношении лиц, совершивших враждебные действия против США.

В публикации ведомства отмечается, что у большинства из указанных лиц обнаружены связи с внефракционным народным депутатом Андреем Деркачем, ранее также попавшим под санкции США за публикацию пленок с записями переговоров (на тот момент – вице-президента США) Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. Деркача в Минфине Штатов называют агентом российских спецслужб, который развернул в Украине пророссийскую сеть.

11 января 2021 года в санкционный список США попал и нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Осенью 2019 года года Деркач с Дубинским хотели создать временную парламентскую комиссию для расследования коррупции в высших эшелонах власти во время президентства Петра Порошенко, однако в парламенте их предложение не снискало поддержки большинства.

А в ноябре 2019 года Дубинский и Деркач выступили на совместной пресс-конференции с названием "Новые факты о международной коррупции, Burisma и схеме доведения Украины до банкротства". Нардепы обвиняли Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в том, что за работу в совете директоров украинской газовой компании Burisma Group (в 2014-2019 годах) ему якобы платили "деньги граждан Украины, которые получили преступным путем".

[ + – ] Дубинский и Деркач обвиняют Хантера Байдена

В Вашингтоне считают, что такие встречи организовывались для того, чтобы "распространить клевету против кандидатов в президенты США и их семей".

Историю с Хантером Байденом, который якобы имел отношение к коррупционному скандалу вокруг Burisma, хотел использовать, в том числе, Дональд Трамп в кампании против своего оппонента на президентских выборах Джо Байдена. Так, в сеть попал телефонный разговор Трампа с Зеленским от 25 июля 2019 года, в котором тогдашний президент США просил президента Украины "содействовать" расследованию коррупционных связей семьи своего политического конкурента и передать полученные результаты его представителям.

После обнародования этого разговора в США начался громкий скандал, а Палата представителей объявила американскому президенту импичмент, обвинив его по статьям "Злоупотребление властью" и "Препятствование расследованию Конгресса". Впрочем, 5 февраля 2020 года Сенат Трампа оправдал.

11 января 2021 года, после обнародования Минфином США информации о внесении Дубинского в санкционный список, украинский парламентарий заявил, что никогда не вмешивался в выборы в США и не имел никакого отношения к публикации так называемых пленок Порошенко-Байдена.

Дубинский считает, что против него ввели санкции из-за того, что представители украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции", главой которой является Виталий Шабунин, якобы сделали "лживые доносы правительству США".

"Лживые доносы "шабунят" и всех остальных ему подобных аферистов по поводу, якобы моей связи с Деркачем, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу", — написал тогда Дубинский.

[ + – ] Александр Дубинский Фото: Facebook

Внесение Дубинского в санкционный список США: реакция политиков и возможное исключение из фракции

13 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский не будет реагировать на то, что против члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александра Дубинского ввели санкции. Подоляк отметил, что Дубинский является депутатом, потому "будет правильно", если реакция по этому вопросу последует именно от фракции.

В тот же день Ермак написал на своей странице в Twitter о том, что "независимо от партийной принадлежности" они сделают все для того, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США.

14 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что санкции Минфина США в отношении ряда граждан Украины, в частности — и народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, не ухудшили отношения между Украиной и США. Он отметил, что попавшие под санкции Минфина США украинцы действовали от своего имени, а не от имени государства.

На пресс-конференции, которую оперативно организовал Дубинский, он сообщил, что, несмотря на эту историю, не собирается покидать фракцию в парламенте.

"Если кто-то примет решение об исключении меня из фракции — она будет обречена после этого", — сказал тогда Дубинский.

Этот вопрос стал одним из ключевых на фракционном заседании "слуг народа", которое состоялось 25 января. Зеленский, несмотря на то, что тогда был его день рождения, приехал на встречу и попросил Дубинского "по собственной воле" покинуть фракцию "Слуга народа".

"Зеленский заявил Дубинскому, что он должен уйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа" под удар и отметил, что предупреждал нардепа еще до санкций, чтобы тот не лез в тему пленок и не связывался с Деркачем, ибо тот – агент ФСБ", – рассказывал один из парламентариев, который присутствовал при разговоре.

Сама фракция тогда не приняла никакого решения. Однако Дубинский отказался покидать ее ряды.

Вечером 28 января среди "слуг народа" стартовало голосование касательно того, какой должна быть реакция фракции в отношении Дубинского. Каждый член фракции мог анонимно выбрать один из трех вариантов ответа: "выступить в поддержку Дубинского с заявлением фракции", "исключить Дубинского из фракции" и "инициировать голосование ВРУ за снятие с должности замглавы комитета".

Источник во фракции сообщил СМИ, что по состоянию на полдень 29 января большинство проголосовавших "слуг" — 100 из 175 или 57,1% — поддержали исключение Дубинского из фракции. "Поддержать Дубинского" на тот момент были согласны лишь 26 "слуг" (14,9%).

А "Слуга народа" Александр Качура на своем канале в Telegram написал, что в парламенте начался процесс сбора подписей за исключение Дубинского из фракции.

По информации СМИ, вопрос об исключении Дубинского из "Слуги народа" планируют обсудить на заседании, которое состоится в ближайший понедельник, 1 февраля. Нардепа исключат из фракции, если "за" это проголосуют 70% депутатов.

Реакция соцсетей на историю с Дубинским

История о внесении Дубинского в санкционный список США и его возможного исключения из фракции "Слуга народа" подняла целый шквал обсуждений в соцсетях. Даже под публикацией самого нардепа в Facebook, посвященной введению против него санкций, мнения пользователей разделились. Частично комментаторы встали на сторону Дубинского.

Многие пользователи писали критические слова в адрес Дубинского.

А многие начали иронизировать по поводу случившегося.

Дальнейший серьезный виток этой к истории должен добавиться на фракционном заседании 1 февраля. Впрочем, даже если Дубинского все же исключат из фракции, связи со "Слугой народа" он не потеряет. В частности, он до сих пор является членом партии "Слуга народа" и главой ее Киевской областной организации.

Кто такой Александр Дубинский?

Александр Дубинский стал известен широкой аудитории как ведущий программы журналистских расследований "Гроші" на телеканале 1+1. Ее он вел с 2014 года. Тогда Дубинский нередко критиковал деятельность пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшую и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, обвиняя ее в работе на американскую разведку. В мае 2017 года Дубинский запустил свой персональный видеоблог на YouTube (в связи с последними событиями — заблокированный).

В 2019 году Дубинский баллотировался в ВРУ от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в Киевской области. Его конкурентом стал Игорь Кононенко, бизнес-партнер Порошенко. Тогда за Дубинского проголосовали 40,94% избирателей, что принесло ему победу на выборах.

Позже он возглавил Киевскую областную ячейку "Слуги народа" и курировал подготовку партии к местным выборам 2020 года в регионе.

Несмотря на свое членство в политсиле, Дубинский часто публично критиковал деятельность "слуг народа", представителей Кабмина, Офиса президента и самого Владимира Зеленского. Дубинский уже в октябре 2019 года называл свою партию "Слугой МВФ", осуждал включение в повестку дня отмену моратория на продажу земли (что активно поддерживал Владимир Зеленский) и всячески высмеивал коллег по фракции. Критика коллег и провластных политиков продолжилась и в дальнейшем.

Также в своих публичных выступлениях Дубинский нередко в отрицательном ключе высказывался об общественных активистах и прозападных парламентариях, называя их "ставленниками Госдепа", "соросятами", "грантоедами" и т.д.

В СМИ Дубинского нередко называют "человеком Игоря Коломойского".

Одной из "визитных карточек" Дубинского стала фраза "мама любит скорость". Именно так он ответил журналистам, которые спросили у него откуда у его мамы 7 машин, среди которых и Maserati Coupe Cambiocorsa 2006. Фраза быстро разлетелась по соцсетям и стала вирусной. Позже Дубинский начал появляться на публике в футболкой, на которой написана эта же фраза в виде хэштега: #Мама любит скорость.

[ + – ] Дубинский в футболке "Мама любит скорость" Фото: novavlada.info

В начале января 2021 года Александр Дубинский все еще продолжал критиковать заявления и действия премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министров, нардепов от "Слуги народа" и многих других представителей действующей власти.