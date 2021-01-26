Дубинский - Зеленскому: Я готов бороться именно за вас (видео)

Народный депутат считает, что аферисты вливают в уши президента ложь.

Народный депутат Александр Дубинский, которому вчера президент Владимир Зеленский предложил "по собственной воле" покинуть фракцию "Слуга народа", обратился к главе государства с просьбой о личной встрече.

Соответствующее видеообращение Дубинский опубликовал в YouTube.

"Я прошу вас о личной встрече, без посредников, которые вливают вам в уши эту ложь, и аферистов, которые работают на свои собственные карманы, а не интересы Украины, для того чтобы донести свои аргументы и еще раз доказать, что я готов бороться именно за вас. Именно этим я занимаюсь, и именно поэтому ни о каком уходе из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет", – заявил Дубинский.

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Отметим, 11 января Министерство финансов США ввели санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

Глава Офиса президента Ермак пообещал, что они со своей стороны сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США.

На брифинге, который состоялся 18 января, Дубинский заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа", и если кто-то примет решение касательно его исключения из нее — "фракция будет обречена".

25 января 2021 года состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского из фракции. На заседание приехал президент Украины Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот, однако, отказался.