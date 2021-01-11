“Лживые доносы аферистов”, - Дубинский о введении Штатами санкций против него

Нардеп от слуги народа планирует обжаловать решение в юридической плоскости.

"Ложные доносы шабунят и всех остальных ему подобных аферистов по поводу, якобы моей связи с Деркачем, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу", — сообщает Дубинский в своем Telegram-канале.

В своем сообщении депутат заявляет о том, что он никогда не вмешивался в выборы в США, не имел никакого отношения к публикации так называемых пленок Порошенко-Байдена. Он также выразил сожаления о том, что в США должностные лица используют данные "аферистов", которые содействуют коррупции в Украине.

Дубинский также считает, что решение Минфина США ввести против него санкции связано с отстаиванием независимой позиции украинского народа. И санкции – это временные неудобства, которые нужно преодолеть на пути отстаивания украинских национальных интересов.

"Я никогда не буду марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических "партнеров", — подытожил нардеп.

Напомним, Министерство финансов США приняли решение ввести санкции против 7 украинцев и 4 информационных ресурсов. "Список заблокированных лиц", куда были добавлены украинские организации и граждане – так называемый "Список SDN" ("Specially Designated Nationals and Blocked Persons") – это перечень, составляемый на уровне американского Министерства финансов в отношении лиц, совершивших враждебные действия против США.