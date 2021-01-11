Пленки Деркача: Минфин США ввел санкции против украинских граждан и информационных сайтов

В "черный список" внесены семь резидентов Украины, в том числе – известные политики, а также четыре интернет-ресурса.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда украинцев, а также против нескольких украинских организаций из-за вмешательства в выборы президента США.

В частности, как сообщается на сайте американского Минфина, в понедельник, 11 января, в санкционный список министерства "SDN OFAC" были добавлены следующие лица с адресами прописок и другими личными данными:

действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский ;

; помощник Андрея Деркача в Верховной Раде 6-7 созывов Дмитрий Ковальчук ;

; экс-прокурор Константин Кулик , один из соратников нардепа Александра Деркача по публикации материалов о "Демократической партии";

, один из соратников нардепа Александра Деркача по публикации материалов о "Демократической партии"; бизнесмен и экс-нардеп Александр Онищенко , автор книги о Петре Порошенко "Петр Пятый";

, автор книги о Петре Порошенко "Петр Пятый"; помощник Андрея Деркача в Верховной Раде 6-7-8 созывов Антон Симоненко ;

; украинский дипломат и соратник Деркача по публикации материалов Андрей Телиженко ;

; политолог и кандидат наук по государственному управлению Петр Журавель.

В публикации ведомства отмечается, что у большинства из указанных выше лиц обнаружены связи с народным депутатом Андреем Деркачем, ранее также попавшим под санкции США за публикацию пленок с записями переговоров (на тот момент – вице-президента США) Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

В пояснении Минфина США уточняется: "Собственность и имущественные права этих лиц, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а лицам из США запрещено совершать с ними операции. Кроме того, блокируются счета любых юридических лиц, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам".

Кроме того, за деятельность квалифицированную, как вмешательство во внутренние дела США в "черный список" попали следующие информационные ресурсы:

ООО "Эра-Медиа", а также сайт "еramedia.com.ua";

информационное агентство "ОНЛИ НЬЮЗ" ТОВ ("Only News"), а также сайт "onmedia.io";

сайт "Nabuleaks" ("nabu-leaks.com") и его "зеркала";

ООО "Скептик" ("Бегемот Медиа"), а также сайт "sceptic.online" и все его "дубли".

Отметим, что "список заблокированных лиц", куда были добавлены украинские организации и граждане – так называемый "Список SDN" ("Specially Designated Nationals and Blocked Persons") – это перечень, составляемый на уровне американского Министерства финансов в отношении лиц, совершивших враждебные действия против США.

"В рамках правоприменительной деятельности OFAC публикует список лиц и компаний, принадлежащих или контролируемых или действующих от имени или от имени целевых стран. В нем также перечислены отдельные лица, группы и организации, такие как террористы и торговцы наркотиками, указанные в программах, не привязанных к конкретной стране. В совокупности такие лица и компании называются "гражданами с особым назначением" или "SDN".

Активы этих людей в Америке, а также на подконтрольных Штатам международных площадках заблокированы, а юридическим лицам и иногда – даже гражданам США – запрещено иметь с ними дело.

Ранее американский Минфин ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача, а также против трех граждан России, назвав внефракционного депутата "активным российским агентом" и обвинив его в тесных связях со спецслужбами РФ.