Зеленский попросил нардепа Дубинского самостоятельно покинуть фракцию "Слуги народа" – СМИ

По данным одного из коллег Дубинского, спор президента с нардепом продолжался более получаса.

Президент Украины Владимир Зеленский лично просил народного депутата Александра Дубинского, чтобы тот "по собственной воле" покинул фракцию "Слуга народа". Об этом сообщил "Украинской правде" источник в указанной фракции.

"Зеленский заявил Дубинскому, что он должен уйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа" под удар и отметил, что предупреждал нардепа еще до санкций, чтобы тот не лез в тему пленок и не связывался с Деркачем, ибо тот – агент ФСБ", – сообщается в материале "УП".

Речь идет о публикациях народным депутатом Андреем Деркачем переговоров экс-президента Петра Порошенко с мировыми лидерами, а также других компрометирующих записей, в связи с которыми против указанного политика ввели санкции. Как мы уже сообщали, вскоре список санкций был расширен несколькими фамилиями украинских политиков, включая представителя монобольшинства в ВР, народного депутата Александра Дубинского.

Как сообщается в публикации "УП", спор президента с нардепом продолжался более 30 минут, а в процессе дискуссии Зеленский якобы отметил, что Дубинский "раскалывал фракцию все время", а его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж "Слуги народа".

"Также Зеленский посоветовал Дубинскому воздержаться от оправданий, – рассказал инсайдер издания. – Глава государства предложил фракции собрать голоса "за" и "против" Дубинского, а сам готов встретиться с руководством фракции и обсудить, что делать дальше".

Собеседник "УП" выразил убежденность, что ключевой месседж Зеленского в том, что "Дубинский должен уйти", а сам Зеленский, при этом, якобы "не хочет решать проблему с санкциями".

Напомним, вечером в понедельник, 25 января 2021 года началось заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствует лично Владимир Зеленский. Главный вопрос повестки дня ситуация вокруг нардепа Александра Дубинского, которого США внесли в санкционный список из-за якобы вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.

Как сообщил на фоне происходящего член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, фракция "не приняла никого решения по итогам заседания". По его словам, за время заседания Зеленский якобы "дважды попросил Дубинского уйти добровольно, обвинив его в попытках развала фракции и нанесении ей вреда".

"Поэтому в свете наложенных санкций США президент предложил Дубинскому самостоятельно принять такое решение, чтобы не вредить фракции в дальнейшем", – написал Лещенко. Дубинский же, по словам Лещенко, "отказался выполнять эту просьбу, рассказывая, что Зеленского вводят в заблуждение", а позже покинул заседание еще до его завершения.

Как отметил Лещенко, в ближайшие дни внутри политсилы должно пройти голосование в виде сбора подписей по вопросу Дубинского. Напомним, ранее в ОП заявляли, что Зеленский не будет реагировать на санкции США против Дубинского.