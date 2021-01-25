"Вопроса моего исключения из "Слуги народа" нет на повестке заседания фракции", - Дубинский

О возможных решениях касательно Дубинского, рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук, станет понятно "во время дискуссии" на заседании.

Вечером 25 января 2021 года началось заседание фракции "Слуга народа", на которое уже приехал и президент Украины Владимир Зеленский. Одним из главных вопросов этого собрания является ситуация с нардепом Александром Дубинским, которого США внесли в санкционный список из-за вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. Впрочем перед началом заседания Дубинский заявил Telegram-каналу PavlovskyNews, что вопроса касательно его исключения из фракции на повестке дня якобы нет.

"Все очевидно. Я изложил все аргументы у себя в соцсетях. Мы сегодня будем говорить о так называемом шантаже фракции механизмами аферистов, которые сейчас прикрываются иностранными государствами, делают доносы на украинских политиков, вводятся санкции и прямо заявляется о том, что следующими будут другие депутаты", — сказал Дубинский.

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Ранее в этот же день, 25 января, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила "Украинской правде" о том, что вопрос касательно санкций США против Дубинского будут обсуждать на заседании, и "о возможных решениях по Дубинскому станет понятно во время дискуссии".

Отметим, 22 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во фракции "очень серьезно и ответственно" относятся к этому вопросу. Он отметил, что на заседании депутаты планируют заслушать Дубинского, "хорошо все взвесить и принять решение".

Комментируя его заявление Дубинский заявил следующее: "Мне брошен вызов. Этот вызов я принял. О том, кто кого, за что и как будет исключать, мы серьезно поговорим на заседании фракции".

Напомним, на брифинге, который состоялся 18 января, Дубинский заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа", и если кто-то примет решение касательно его исключения из нее — "фракция будет обречена".

11 января Министерство финансов США ввели санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

Глава Офиса президента Ермак пообещал, что они со своей стороны сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США. А в МИД заявили, что введение санкций никоим образом не сказалось на отношениях между странами.