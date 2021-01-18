Дубинский: "Если меня исключат из "Слуги народа" - фракция будет обречена"

Нардеп, попавший в санкционный список США, заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа".

18 января народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский на брифинге касательно включения его в санкционный список США заявил, что не собирается покидать фракцию в парламенте, и если "кто-то примет такое решение" — "фракция будет обречена".

"Если кто-то примет решение об исключении меня из фракции — она будет обречена после этого", — сообщил Дубинский.

Он добавил, что надеется на то, что фракция в ближайшее время сможет собраться для обсуждения вопроса включения его в санкционный список США.

Также Дубинский во время брифинга рассказал, что был удивлен тому, что его включили в этот список. Причиной этого он в очередной раз назвал "лживые доносы правительству США", авторами которых якобы являются представители украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции", главой которой является Виталий Шабунин. "Слуга народа" заявил, что он хочет подать в суд на эту организацию.

В ходе пресс-конференции Дубинский заявил, что он не вмешивался в американские выборы и не причастен к обнародованию "пленок Деркача".

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввели санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

В Офисе президента заявили, что Зеленский не будет реагировать на на эту ситуацию. Позже глава Офиса президента пообещал, что они со своей стороны сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США. А в МИД заявили, что введение санкций никоим образом не сказалось на отношениях между странами.

15 января нардеп Александр Качура опубликовал документ авторства Дубинского, в котором он просит провести внеочередное заседание фракции. В тот же день глава фракции Давид Арахамия заявил, что "внеочередное или специальное заседание для этого проводить не будут", а вопрос Дубинского могут рассмотреть на ближайшем очередном заседании фракции.