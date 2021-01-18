Дубінський: "Якщо мене виключать із" Слуги народу "- фракція буде приречена"

Нардеп, який потрапив до списку санкцій США, заявив, що не збирається виходити з фракції "Слуга народу".

18 січня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський на брифінгу щодо включення його до списку санкцій США заявив, що не збирається залишати фракцію в парламенті, і якщо "хтось прийме таке рішення" — "фракція буде приречена".

"Якщо хтось прийме рішення про виключення мене з фракції — вона буде приречена після цього", — повідомив Дубінський.

Він додав, що сподівається на те, що фракція найближчим часом зможе зібратися для обговорення питання включення його до списку санкцій США.

Також Дубінський під час брифінгу розповів, що був здивований тому, що його включили до цього списку. Причиною цього він вчергове назвав "брехливі доноси уряду США", авторами яких нібито є представники української громадської організації "Центр протидії корупції", головою якої є Віталій Шабунін. "Слуга народу" заявив, що він хоче подати до суду на цю організацію.

У ході прес-конференції Дубінський заявив, що він не втручався в американські вибори і не причетний до оприлюднення "плівок Деркача".

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Нагадаємо: 11 січня Міністерство фінансів США ввели санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Причиною стали плівки нардепа Андрія Деркача, які використовувалися для втручання у вибори президента США. Серед фізичних осіб виявився і депутат партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Він назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

В Офісі президента заявили, що Зеленський не буде реагувати на цю ситуацію. Пізніше голова Офісу президента пообіцяв, що вони зі свого боку зроблять усе, щоб притягнути до відповідальності винних у втручанні у вибори США. А в МЗС заявили, що введення санкцій жодним чином не позначилося на відносинах між країнами.

15 січня нардеп Олександр Качура опублікував документ авторства Дубинського, у якому він просить провести позачергове засідання фракції. У той же день глава фракції Давид Арахамія заявив, що "позачергове або спеціальне засідання для цього проводити не будуть", а питання Дубінського можуть розглянути на найближчому черговому засіданні фракції.