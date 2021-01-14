Санкции против Дубинского не отразились на отношениях Украины и США, – Кулеба

Попавшие под санкции Минфина США украинцы действовали не от имени государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что санкции Минфина США, в отношении ряда граждан Украины, в частности народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, не ухудшили отношения между Украиной и США.

Об этом сообщает Лига.нет.

Глава МИД отметил, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не собирается этого делать.

"Что касается кого-то напряжения в двухсторонних отношениях (с США), то нет, мы его не чувствуем. Нет никаких оснований, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, этого нет, и этого никогда не будет", – сказал Кулеба.

Он добавил, что очень важно не допустить, чтобы в США сформировалось общественное мнение, что попавшие под санкции Минфина США украинцы якобы действовали от имени государства.

Напомним, Министерство финансов США приняло решение ввести санкции против 7 украинцев и 4 информационных ресурсов. "Список заблокированных лиц", куда были добавлены украинские организации и граждане – так называемый "Список SDN" ("Specially Designated Nationals and Blocked Persons") – это перечень, составляемый на уровне американского Министерства финансов в отношении лиц, совершивших враждебные действия против США. Одной из причин добавления в этот список называли "вмешательство в выборы президента США".

Одним из тех, кто попал под санкции, является действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Сам Дубинский назвал эти санкции следствием "лживых доносов аферистов" и заявил, что такое решение было принято из-за его "отстаивания независимой позиции украинского народа".