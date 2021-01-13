Ермак о санкциях США против Дубинского: "Сделаем всё, чтобы привлечь к ответственности"

Глава Офиса президента отметил, что они приложат все усилия, чтобы виновных привлекли к ответственности вне зависимости от их партийной принадлежности.

Андрей Ермак, возглавляющий Офис президента Владимира Зеленского, написал на своей странице в Twitter, что представители администрации сделают все необходимое для того, чтобы лица, ответственные за вмешательство в выборы США, были привлечены к ответственности.

"Для ясности — независимо от партийной принадлежности, эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", — написал Ермак.

[ + – ] Ермак о санкциях против Дубинского и команды

Отметим, ранее советник Ермака Михаил Подоляк заявлял, что Владимир Зеленский не будет реагировать на санкции США против члена пропрезидентской фракции "Слуги народа" Александра Дубинского.

"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский — депутат. И первичная реакция — это прерогатива депутатского корпуса и, прежде всего, фракции "Слуга народа", — говорил Подоляк.

На ситуацию с санкциями против их коллеги отреагировали и заместители главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук с Александром Корниенко. В частности, они заявляли, что по состоянию на тот момент, в полдень 12 января, эта ситуация внутри политсилы якобы не обсуждалась.

Сам "Слуга народа" Дубинский назвал эти санкции следствием "лживых доносов аферистов" и заявил, что такое решение было принято из-за его "отстаивания независимой позиции украинского народа".

Напомним, Министерство финансов США приняло решение ввести санкции против 7 украинцев и 4 информационных ресурсов. "Список заблокированных лиц", куда были добавлены украинские организации и граждане – так называемый "Список SDN" ("Specially Designated Nationals and Blocked Persons") – это перечень, составляемый на уровне американского Министерства финансов в отношении лиц, совершивших враждебные действия против США. Одной из причин добавления в этот список называли "вмешательство в выборы президента США".