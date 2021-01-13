В ОП заявляют, что Зеленский не будет реагировать на санкции США против “Слуги” Дубинского

Советник главы ОП заявил, что Дубинский — это депутат, потому реакция должна быть от фракции "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация не будут выступать с официальной позицией касательно введения США санкций против члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александра Дубинского. Об этом сообщил изданию "Радио Свобода" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский — депутат. И первичная реакция — это прерогатива депутатского корпуса и, прежде всего, фракции "Слуга народа", — заявил Подоляк.

Он отметил, что правильно будет, если реакция по этому вопросу будет именно от коллег Дубинского.

Примечательно, что некоторые представители "Слуги народа" в парламенте уже успели прокомментировать ситуацию с Дубинским. В частности, замглавы фракции Евгения Кравчук заявила изданию liga.net, что "действия Дубинского часто не совпадали с позицией фракции", потому "будет корректно, если он сам будет комментировать эту ситуацию".

"Шаги и высказывания Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции Слуга народа. Поэтому будет корректным, если такие личные события будет комментировать сам Александр Дубинский", – заявила Кравчук.

А первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал "Радио Свобода", что по состоянию на обед 12 января вопрос наложения на Дубинского санкций от США не выносился на обсуждение представителями политсилы.

"Сейчас, вы знаете, фракция не может собраться, потому что локдаун. Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь, и как это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что свежая информация. Мы заняты тарифам, заняты более насущными вопросами", — сказал Корниенко.

Отметим, сам "Слуга народа" Дубинский назвал эти санкции следствием "лживых доносов аферистов" и заявил, что такое решение было принято из-за его "отстаивания независимой позиции украинского народа".

Напомним, Министерство финансов США приняли решение ввести санкции против 7 украинцев и 4 информационных ресурсов. "Список заблокированных лиц", куда были добавлены украинские организации и граждане – так называемый "Список SDN" ("Specially Designated Nationals and Blocked Persons") – это перечень, составляемый на уровне американского Министерства финансов в отношении лиц, совершивших враждебные действия против США.