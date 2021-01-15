Санкции США против Дубинского будут рассмотрены на ближайшем заседании, - Арахамия

Созывать внеочередное заседание в "Слуге народа" ради этого не будут

Внеочередное или специальное заседание для этого проводить не будут, — заявил глава фракции Давид Арахамия в комментарии Интерфакс-Украина.

"Вопрос, который касается господина Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созывать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем", — пояснил Арахамия.

Санкции, которые ввели в Штатах, будут обсуждаться наряду с другими актуальными для партии вопросами.

Напомним, нардеп Качура опубликовал документ авторства Дубинского, в котором он просит провести внеочередное заседание фракции.

11 января Министерство финансов США ввели санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов". Нардеп намерен оспаривать это решение в суде. В Офисе президента заявили, что Зеленский не будет реагировать на ситуацию. А в МИД заявили, что введение санкций никоим образом не сказалось на отношениях между странами.