"Вызов принят", - Дубинский о заявлении Ермака касательно возможного исключения из фракции

Парламентарий анонсировал "серьезный разговор" на предстоящем заседании фракции "Слуга народа".

“Слуга народа" Александр Дубинский, против которого США ввели санкции за вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов, прокомментировал изданию "Страна" заявление главы Офиса президента Андрея Ермака касательно возможного его исключения из фракции.

"О том, кто кого, за что и как будет исключать, мы серьезно поговорим на заседании фракции. Мне брошен вызов. Этот вызов я принял. Об остальном чуть позже. Ждите", — сказал Дубинский.

Отметим, ранее глава ОП Ермак рассказал той же "Стране", что во фракции "очень серьезно и ответственно" относятся к этому вопросу.

"Народные депутаты стремятся всесторонне изучить все обстоятельства и аргументы. В четверг состоялась встреча членов фракции с временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин. Депутаты планируют также заслушать Александра Дубинского, хорошо все взвесить и принять решение. Убежден, что это и является свидетельством политической зрелости и государственной позиции большинства депутатов "Слуги народа", — считает Ермак.

Напомним, на брифинге, который состоялся 18 января, Дубинский заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа", и если кто-то примет решение касательно его исключения из нее — "фракция будет обречена".

11 января Министерство финансов США ввели санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

Глава Офиса президента Ермак пообещал, что они со своей стороны сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США. А в МИД заявили, что введение санкций никоим образом не сказалось на отношениях между странами.

15 января нардеп Александр Качура опубликовал документ авторства Дубинского, в котором он просит провести внеочередное заседание фракции. В тот же день глава фракции Давид Арахамия заявил, что "внеочередное или специальное заседание для этого проводить не будут", а вопрос Дубинского могут рассмотреть на ближайшем очередном заседании фракции.

19 января "Центр противодействия коррупции" сообщил, что Офис генпрокурора открыл против Дубинского уголовные дела по двум статьям. Они касаются уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.