"Виклик прийнято", — Дубінський про заяву Єрмака щодо можливого виключення з фракції

Парламентарій анонсував "серйозну розмову" на майбутньому засіданні фракції "Слуга народу".

"Слуга народу" Олександр Дубунський, проти якого США ввели санкції за втручання у вибори президента Сполучених Штатів, прокоментував виданню "Країна" заяву голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо можливого його виключення з фракції.

"Про те хто кого, за що і як буде виключати, ми серйозно поговоримо на засіданні фракції. Мені кинули виклик. Цей виклик я прийняв. Решта трохи пізніше. Чекайте", — сказав Дубинський.

Зазначимо, раніше глава ОП Єрмак розповів тій же "Країні", що у фракції "дуже серйозно і відповідально" ставляться до цього питання.

"Народні депутати прагнуть всебічно вивчити всі обставини і аргументи. У четвер відбулася зустріч членів фракції з тимчасово повірено. Сполучених Штатів в Україні Крістіною Квін. Депутати планують також заслухати Олександра Дубінського, добре все зважити і прийняти рішення. Переконаний, що це і є свідченням політичної зрілості і державницької позиції більшості депутатів "Слуги народу", — вважає Єрмак.

Нагадаємо, на брифінгу, який відбувся 18 січня, Дубінський заявив, що не збирається виходити з фракції "Слуга народу", і якщо хтось прийме рішення щодо його виключення з неї — "фракція буде приречена".

11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Причиною стали плівки нардепа Андрія Деркача, які використовувалися для втручання у вибори президента США. Серед фізичних осіб виявився і депутат партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Він назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

Голова Офісу президента Єрмак пообіцяв, що вони зі свого боку зроблять все, щоб притягнути до відповідальності винних у втручанні у вибори США. А в МЗС заявили, що введення санкцій жодним чином не позначилося на відносинах між країнами.

15 січня нардеп Олександр Качура опублікував документ авторства Дубінського, в якому він просить провести позачергове засідання фракції. У той же день голова фракції Давид Арахамія заявив, що "позачергове або спеціальне засідання для цього проводити не будуть", а питання Дубінського можуть розглянути на найближчому черговому засіданні фракції.

19 січня "Центр протидії корупції" повідомив, що Офіс генпрокурора відкрив проти Дубінського кримінальні справи за двома статтями. Вони стосуються ухилення від сплати податків і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.