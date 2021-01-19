Против Дубинского открыли два уголовных производства, – Центр противодействия коррупции

Речь идет об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Офис Генпрокурора после обращений Центра противодействия коррупции открыл против народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского уголовные производства по двум статьям. Об этом сообщается на странице ЦПК в социальной сети Facebook.

Они касаются уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Фото: Facebook/Центр противодействия коррупции

8 декабря прошлого года ЦПК проинформировал украинцев о том, что против этого же депутата было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК (Государственная измена), а также опубликовал копию решения из Единого реестра досудебных расследований.

Фото: Facebook/Центр противодействия коррупции

Фото: Facebook/Центр противодействия коррупции

Согласно опубликованной информации, уголовное дело против депутата было добавлено в реестр еще 24 ноября 2020 года. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против семерых украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов". Дубинский заявил, что попал под санкции США именно из-за Центра противодействия коррупции.

Адвокат парламентария Татьяна Костина на пресс-конференции заявила, что это ЦПК "направил письма Министерству финансов США с просьбой наложить санкции против него", передает "24 канал". По ее словам, свидетельства, которые Центр приводил в письме американскому ведомству, являются "лживыми": Дубинский в сговор с Деркачем не вступал и в американские выборы не вмешивался. Теперь адвокаты нардепа собираются судиться с антикоррупционерами.

Сам "слуга народа" на своей странице в соцсети написал, что несколько писем в США, которые направлялись за его подписью в декабре 2019 года, "не имели никакого отношения к так называемым плёнкам Порошенко-Байдена".

"Никакая "крыша" не поможет тем, которые грубо подставили американских чиновников, наивно доверившихся псевдо-борцам с коррупцией, защищающих коррупционера Сытника", – заявил он.

18 января 2021-го Дубинский на брифинге касательно включения его в санкционный список США заявил, что не собирается покидать фракцию в парламенте, а если "кто-то примет такое решение" – "фракция будет обречена".