Проти Дубінського відкрили дві кримінальні справи, — Центр протидії корупції

Йдеться про ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Офіс Генпрокурора після звернень Центру протидії корупції відкрив проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського кримінальні справи за двома статтями. Про це повідомляється на сторінці ЦПК у соціальній мережі Facebook.

Вони стосуються ухилення від сплати податків і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Фото: Facebook/Центр противодействия коррупции

8 грудня минулого року ЦПК поінформував українців про те, що проти цього ж депутата було порушено кримінальну справу за ч.1 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада), а також опублікувно копію рішення з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото: Facebook/Центр противодействия коррупции

Фото: Facebook/Центр противодействия коррупции

Згідно з опублікованою інформацією, кримінальну справу проти депутата було додано до реєстру ще 24 листопада 2020 року. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти сімох українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Причиною стали плівки нардепа Андрія Деркача, які використовувалися для втручання у вибори президента США. Серед фізичних осіб виявився і депутат партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Він назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів". Дубінський заявив, що потрапив під санкції США саме через Центр протидії корупції.

Адвокат парламентарія Тетяна Костіна на прес-конференції заявила, що це ЦПК "направив листи Міністерству фінансів США з проханням накласти санкції проти нього", передає "24 канал". За її словами, свідоцтва, які Центр приводив у листі американському відомству, є "брехливими": Дубінський у змову з Деркачем не вступав і в американські вибори не втручався. Тепер адвокати нардепа збираються судитися з антикорупціонерами.

Сам "слуга народу" на своїй сторінці в соцмережі написав, що кілька листів у США, які прямували за його підписом у грудні 2019 року, "не мали ніякого відношення до так званим плівкам Порошенко-Байдена".

"Ніяка "криша" не допоможе тим, які грубо підставили американських чиновників, наївно довірилися псевдо-борцям із корупцією, що захищають корупціонера Ситника", — заявив він.

18 січня 2021-го Дубінський на брифінгу щодо включення його до списку санкцій США заявив, що не збирається залишати фракцію в парламенті, а якщо "хтось прийме таке рішення" — "фракція буде приречена".