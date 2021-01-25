Зеленський попросив нардепа Дубінського самостійно покинути фракцію "Слуги народу" — ЗМІ

За даними одного з колег Дубінського, суперечка президента з нардепом тривала більше півгодини.

Президент України Володимир Зеленський особисто просив народного депутата Олександра Дубінського, щоб той "з власної волі" покинув фракцію "Слуга народу". Про це повідомило "Українській правді" джерело в зазначеній фракції.

"Зеленський заявив Дубінському, що він повинен піти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу" під удар і зазначив, що попереджав нардепа ще до санкцій, щоб той не ліз у тему плівок і не зв'язувався з Деркачем, бо той — агент ФСБ", — повідомляється в матеріалі "УП".

Йдеться про опублікування народним депутатом Андрієм Деркачем переговорів екс-президента Петра Порошенка зі світовими лідерами, а також інших компрометуючих записів, у зв'язку з якими проти зазначеного політика ввели санкції. Як ми вже повідомляли, незабаром список санкцій було розширено декількома прізвищами українських політиків, включаючи представника монобільшості у ВР, народного депутата Олександра Дубінського.

Як повідомляється в публікації "УП", суперечка президента з нардепом тривала понад 30 хвилин, а в процесі дискусії Зеленський нібито зазначив, що Дубінський "розколював фракцію весь час", а його "журналістська діяльність" під час депутатства знижувала рейтинг та імідж "Слуги народу".

"Також Зеленський порадив Дубінському утриматися від виправдань, — розповів інсайдер видання. — Голова держави запропонував фракції зібрати голоси "за" і "проти" Дубінського, а сам готовий зустрітися з керівництвом фракції й обговорити, що робити далі".

Співрозмовник "УП" висловив переконання, що ключовий меседж Зеленського в тому, що "Дубінський повинен піти", а сам Зеленський, при цьому, нібито "не хоче вирішувати проблему із санкціями".

Нагадаємо: увечері в понеділок, 25 січня 2021 року розпочалося засідання фракції "Слуга народу", на якому присутній особисто Володимир Зеленський. Головне питання порядку денного ситуація навколо нардепа Олександра Дубінського, якого США внесли до списку санкцій через нібито втручання у вибори президента Сполучених Штатів.

Як повідомив на тлі того, що відбувається член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, фракція "не прийняла нікого рішення за підсумками засідання". За його словами, під час засідання Зеленський нібито "двічі попросив Дубінського піти добровільно, звинувативши його в спробах розвалу фракції і нанесенні їй шкоди".

"Тому у світлі накладених санкцій США президент запропонував Дубінському самостійно прийняти таке рішення, щоб не шкодити фракції в подальшому", — написав Лещенко. Дубінський ж, за словами Лещенка, "відмовився виконувати це прохання, розповідаючи, що Зеленського вводять в оману", а пізніше покинув засідання ще до його завершення.

Як зазначив Лещенко, у найближчі дні всередині політсили повинне пройти голосування у вигляді збору підписів з питання Дубінського. Нагадаємо, що раніше в ОП заявляли, що Зеленський не реагуватиме на санкції США проти Дубінського.