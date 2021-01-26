Дубінський — Зеленському: Я готовий боротися саме за вас (відео)

Народний депутат вважає, що аферисти вливають у вуха президента брехню.

Народний депутат Олександр Дубінський, якому вчора президент Володимир Зеленський запропонував "з власної волі" покинути фракцію "Слуга народу", звернувся до голови держави з проханням про особисту зустріч.

Відповідне відеозвернення Дубінський опублікував у YouTube.

"Я прошу вас про особисту зустріч, без посередників, які вливають вам у вуха цю брехню, і аферистів, які працюють на свої власні кишені, а не інтереси України, для того, щоб донести свої аргументи і ще раз довести, що я готовий боротися саме за вас. Саме цим я займаюся, і саме тому ніякого виходу з фракції партії, куди мене делегував народ, не буде", — заявив Дубінський.

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Зазначимо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввели санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Причиною стали плівки нардепа Андрія Деркача, які використовувалися для втручання у вибори президента США. Серед фізичних осіб опинився і депутат партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Він назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

Голова Офісу президента Єрмак пообіцяв, що вони зі свого боку зроблять все, щоб притягнути до відповідальності винних у втручанні у вибори США.

На брифінгу, що відбувся 18 січня, Дубінський заявив, що не збирається виходити з фракції "Слуга народу", і якщо хтось ухвалить рішення щодо його виключення з неї — "фракція буде приречена".

25 січня 2021 року відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського з фракції. На засідання приїхав президент України Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той, однак, відмовився.