Среди "слуг" проходит голосование по Дубинскому. Более половины "за" его исключение, - СМИ

В голосовании есть три варианта ответов: "выступить фракцией в поддержку Дубинского", "исключить его из фракции" и "снять его с должности замглавы комитета".

Вечером 28 января среди "слуг народа" стартовало голосование касательно того, какой должна быть реакция фракции в отношении их коллеги Александра Дубинского, против которого США ввели санкции за вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов. Голосование проходит в специальном приложении "Фракция СН". О старте голосования сообщил сам Дубинский на своем канале в Telegram.

Каждый член фракции мог анонимно выбрать один из трех вариантов ответа: "выступить в поддержку Дубинского с заявлением фракции", "исключить Дубинского из фракции" и "инициировать голосование ВРУ за снятие с должности замглавы комитета".

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Позже источник во фракции прислал изданию "Левый берег" результаты голосования по этому вопросу. Оказалось, что по состоянию на 12:11 29 января более половины проголосовавших — 57,1% — поддерживают исключение Дубинского из фракции. "За" это проголосовали 100 из 175 "слуг", принявших участие в голосовании.

Еще 49 нардепов (28%) выбрали вариант "инициировать голосование ВРУ за снятие Дубинского с должности замглавы комитета", а "поддержать Дубинского" согласны лишь 26 "слуг" (14,9%).

[ + – ] Более половины "слуг народа" поддержали исключение Дубинского из фракции Фото: LB.ua

А "Слуга народа" Александр Качура на своем канале в Telegram написал, что в парламенте начался процесс сбора подписей за исключение Дубинского из фракции.

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.