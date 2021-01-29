Серед "слуг" проходить голосування щодо Дубінського. Більше половини "за" його виключення, — ЗМІ

У голосуванні є три варіанти відповідей: "виступити фракцією на підтримку Дубінського", "виключити його з фракції" та "зняти його з посади заступника голови комітету".

Увечері 28 січня серед "слуг народу" розпочалося голосування щодо того, якою має бути реакція фракції щодо їхнього колеги Олександра Дубінського, проти якого США ввели санкції за втручання у вибори президента Сполучених Штатів. Голосування проходить у спеціальному додатку "Фракція СН". Про старт голосування повідомив сам Дубінський на своєму каналі в Telegram.

Кожен член фракції міг анонімно вибрати один із трьох варіантів відповіді: "виступити на підтримку Дубінського із заявою фракції", "виключити Дубінського з фракції" та "ініціювати голосування ВРУ за зняття з посади заступника голови комітету".

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Пізніше джерело у фракції надіслало виданню "Лівий берег" результати голосування з цього питання. Виявилося, що за станом на 12:11 29 січня понад половини тих, хто проголосував — 57,1% — підтримують виключення Дубінського з фракції. "За" це проголосували 100 зі 175 "слуг", які взяли участь в голосуванні.

Ще 49 нардепів (28%) обрали варіант "ініціювати голосування ВРУ за зняття Дубінського з посади заступника голови комітету", а "підтримати Дубінського" згодні лише 26 "слуг" (14,9%).

[ + – ] Більше половини "слуг народу" підтримали виключення Дубінського з фракції Фото: LB.ua

А "Слуга народу" Олександр Качура на своєму каналі в Telegram написав, що в парламенті почався процес збору підписів за виключення Дубінського з фракції.

Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і 4 інтернет-ресурсів. Олександр Дубінський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.