Дело Burisma, Байден против Шокина и вмешательство в выборы: “украинские” скандалы в США

Украина все чаще мелькает в новостях, становясь участницей политических разборок в США. Фокус рассказывает о самых скандальных случаях, произошедших в последние годы.

Ukrainegate

[ + – ] Без секретов. Стенограмма разговора Трампа и Зеленского стала популярным чтивом в США Фото: Getty Images

Однажды президент Владимир Зеленский признался СМИ, что всю жизнь мечтал прославиться в США как актер и сценарист и получить "Оскар". Но жизнь распорядилась иначе. Главной награды в мире кино у него по-прежнему нет, зато заокеанской славы хоть отбавляй. "Голливудская" известность на главу государства обрушилась после того, как в публичную плоскость попал его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 25 июля 2019 года.

Во время беседы американский президент попросил Зеленского содействовать расследованию коррупционных связей семьи своего политического конкурента Джо Байдена (нынешнего президента США) и передать полученные результаты его представителям. Речь шла о сыне Байдена Хантере, который якобы имел отношение к коррупционному скандалу вокруг украинской энергетической компании Burisma Group, где был в совете директоров в 2014–2019 годах. В ответ на просьбу Зеленский пообещал расследовать это дело и сообщил, что следующий генпрокурор будет на 100% его человеком, так как в парламенте его фракция "Слуга народа" получила монобольшинство.

В ходе процедуры импичмента Трампа не была озвучена ни одна претензия в адрес Украины и президента Владимира Зеленского

В Украине эти слова расценили как подтверждение того, что глава государства продолжает ручное управление правоохранительными органами, а вот в США Трамп едва не лишился должности. Там нижняя палата Конгресса, изучив рассекреченные документы, пришла к выводу, что незадолго до скандального телефонного разговора Украина договорилась с США о предоставлении нашей стране $250 млн денежной помощи, которую Белый дом заморозил сразу же после беседы Трампа с Зеленским. В итоге Палата представителей объявила американскому президенту импичмент, обвинив его по статьям "Злоупотребление властью" и "Препятствование расследованию Конгресса".

Трамп происходящее назвал "охотой на ведьм", заявив, что не давил на Зеленского и говорил с ним о деятельности Джо Байдена для того, чтобы остановить коррупцию в Украине. Однако косвенно возможную связь между просьбой возобновить "дело Бурисмы" в обмен на денежную поддержку подтвердил адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

"Реальность такова, что президент Соединенных Штатов, кем бы он ни был, имеет полное право сказать президенту другой страны, что вам лучше обуздать коррупцию в вашей стране, если вы хотите, чтобы я дал вам много денег", — писал он в Twitter.

Важно

Високосный год Зеленского. Президент — о борьбе за вакцину, тет-а-тет с Путиным и коррупции

Разбирательство в США длилось четыре месяца, в течение которых Дональд Трамп неоднократно благодарил Владимира Зеленского за поддержку, оставляя соответствующие записи в своем Twitter. А 5 февраля 2020 года Сенат оправдал Трампа.

По мнению Игоря Жовквы, руководителя Главного управления по вопросам внешней политики Офиса президента Украины, этот международный скандал никак не изменил американской двухпартийной поддержки нашей страны. "В ходе процедуры импичмента и соответствующих слушаний не была озвучена ни одна претензия в адрес Украины и ее президента", — замечает Жовква в комментарии Фокусу.

Вмешательство в выборы США

[ + – ] Рудольф Джулиани, адвокат Трампа Фото: Getty Images

Интерес к Украине у Дональда Трампа начался ещё в 2017 году, после избрания президентом. Тогда он заявил, что подозревает украинскую власть в саботаже его избирательной кампании и поддержке кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Трамп обратился к американскому генпрокурору с требованием начать расследование, но в итоге спецслужбы США заявили, что ответственность за вмешательство в их выборы лежит на РФ.

Спустя два года, когда в Украине к власти пришел Владимир Зеленский, Трамп снова вернулся к вопросу возможного украинского вмешательства в американские выборы. Его адвокат Рудольф Джулиани планировал встретиться с Зеленским по этому вопросу, заявляя, что располагает свидетельствами украинских должностных лиц о том, как в январе 2016-го они получали указания от администрации Барака Обамы найти компромат на Трампа и руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта, который в свое время сотрудничал с командой беглого президента Виктора Януковича.

В этом дипломатическом скандале засветился и экс-генпрокурор Юрий Луценко. В марте 2019 года в интервью американскому изданию HillTV он рассказал о том, что тогдашний американский посол в Киеве Мари Йованович якобы диктовала ему, против каких украинских деятелей нельзя вести уголовные дела по коррупционным статьям. В ответ Госдепартамент называл эту информацию выдумкой, но уже в мае того же года Йованович отозвали из Украины. Дипломат предполагала, что ее отставки хотел Джулиани из-за отказа давить на Украину ради расследования против сына Байдена.

Байден против Шокина

[ + – ] "Шокин, на выход!" Отставки генпрокурора Шокина требовали и украинские активисты Фото: УНИАН

Весной прошлого года в прессе всплыла первая серия записей телефонного разговора, где люди с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, обсуждали отставку бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина в обмен на финансовую помощь Украине. Аудиоматериалы обнародовал внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач. Нардеп утверждал, что записи он получил от журналистов-расследователей.

Важно

Мирный тупик. Вместо Минска по Донбассу готовят новые решения: миротворцы или план "стена"

Сам Джо Байден в 2018-м вспоминал, как во времена президентства Порошенко был сильно разочарован регрессом в борьбе Украины с коррупцией и требовал от нашей власти уволить тогдашнего генпрокурора. В конце 2015 года, прибыв с визитом в Киев, Байден заявил, что Украина получит от США $1 млрд кредитных гарантий только в том случае, если тогдашние глава государства и премьер-министр пообещают принять меры в отношении руководителя ГПУ.

"Я сказал: "Я уезжаю через шесть часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен! На его место поставили того, кому на то время доверяли", — похвастался после Байден.

В ответ Виктор Шокин в разговоре с журналистами подчеркнул, что слова Байдена в очередной раз подтвердили незаконность его увольнения и давление американской администрации на высшее руководство Украины. Но в ноябре 2020 году следствие заявило, что Шокина уволили по собственному желанию, что он якобы сам подтвердил в ходе допроса. Поэтому дело закрыли.